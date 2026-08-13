El exfutbolista Ronaldo vive el eclipse en Ibiza: "Qué privilegio estar aquí para ver esto"

Ronaldo también fue uno de los que no quiso perderse el eclipse solar desde Ibiza. El exfutbolista compartió este jueves en su cuenta de Instagram varias imágenes del momento, en las que aparece también acompañado por su mujer, Celina Locks, con la que se casó en Ibiza, y ambos utilizando las correspondientes gafas de protección para contemplar el fenómeno. “Ayer fue un día para vivir algo inolvidable: ¡un eclipse total de Sol!”, escribió Ronaldo junto al carrusel de fotografías.

El brasileño destacó especialmente la emoción que le produjo poder contemplar el eclipse desde la isla. “Uno de esos momentos en los que uno se detiene, mira al cielo y piensa: ‘Guau… qué privilegio estar aquí para ver esto’”, expresó.

Una jornada de eclipse, emoción y humor

En las imágenes compartidas en Instagram se puede ver a Ronaldo junto a su mujer siguiendo el eclipse desde Ibiza. El exfutbolista también recurrió al humor para describir la jornada: “Hubo eclipse, emoción, fotos… y hasta servicio de ventilación VIP para que la jefa no pasara calor”, escribió junto a varios emoticonos.

Ronaldo cerró su publicación calificando lo vivido como “un espectáculo en el cielo y un recuerdo de esos para guardar para siempre”.

“Gracias por recibirnos siempre tan bien”, señaló en referencia al establecimiento de Sant Antoni desde el que vieron el eclipse. De esta manera, Ronaldo se sumó a las numerosas personas que eligieron Ibiza para disfrutar de un fenómeno astronómico excepcional y dejó constancia de la experiencia a través de sus redes sociales.