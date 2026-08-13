Una pasajera denuncia que la cancelación de su vuelo a Ibiza le impidió ver el eclipse: "He pagado miles de dólares y viajado 24 horas para llegar"

Una pasajera ha denunciado a través de la red social X la situación vivida este miércoles en el aeropuerto de Barcelona después de que la cancelación de su vuelo con destino a Ibiza frustrara sus planes de contemplar el eclipse solar. La usuaria, identificada en X como 'Vera Lyx', explicó que había realizado un importante desembolso económico y viajado durante 24 horas con el objetivo de poder presenciar el fenómeno astronómico: "He pagado miles de dólares y he viajado durante 24 horas para venir a ver un eclipse total único en la vida", señaló en una publicación dirigida a Vueling y Aena.

Según su relato, tenía previsto tomar un vuelo a Ibiza a las 13.30 horas, pero este se canceló. Posteriormente, aseguró que desde el mostrador de información le comunicaron que su vuelo no saldría antes de las 22 horas, lo que suponía perderse por completo el eclipse.

La pasajera describió la situación en el aeropuerto de Barcelona como "un completo desastre" y lamentó que otros vuelos estuvieran siendo reprogramados mientras el suyo estaba cancelado, según sostuvo, sin suficiente aviso ni información. "Ninguna compensación puede cubrir tal decepción", manifestó la usuaria, que también criticó duramente la atención recibida por parte de la compañía.

La publicación de la denunciante en la red social X / @veralyx_

La respuesta de la empresa

Vueling respondió públicamente a la reclamación a través de X. "Lamentamos las molestias ocasionadas. Confirmamos que estamos haciendo todo lo posible por despegar lo antes posible", indicó la aerolínea y recomendó asimismo consultar las últimas novedades sobre el estado del vuelo en los monitores del aeropuerto, dirigirse al personal de la terminal o comprobar la información a través de la aplicación y la página web de Vueling.

La respuesta de la empresa Vueling a la publicación de la denunciante / @veralyx_

La respuesta no convenció a la pasajera, que volvió a contestar a la aerolínea denunciando la falta de atención al cliente. Según afirmó, había recibido un correo electrónico en el que se le comunicaba que el vuelo despegaría después del eclipse, pero sostuvo que el enlace incluido no funcionaba y que tampoco conseguía recibir asistencia telefónica.

El incidente se produjo en una jornada de gran expectación por el eclipse solar, que llevó a numerosos viajeros y aficionados a la astronomía a desplazarse para intentar observar el fenómeno desde distintos puntos.