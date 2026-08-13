El Consell de Ibiza moviliza 4,83 millones a los ayuntamientos para financiar inversiones por 8,65 millones

El Consell de Ibiza destinará en 2026 un total de 4.833.354,40 euros a los cinco ayuntamientos de la isla a través del Pla Estratègic d’Inversions Municipals (Pla 5), uno de los planes que se desarrollan desde hace años para ayudar a las administraciones municipales a impulsar proyectos. Las aportaciones permitirán contribuir a financiar actuaciones por un valor conjunto previsto de 8.658.724 euros.

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha firmado con los representantes de los cinco ayuntamientos de la isla los convenios correspondientes a 2026. A través de estos acuerdos, la institución insular coopera económicamente con los consistorios en obras destinadas a renovar calles y carreteras, mejorar la seguridad vial, modernizar redes municipales y adecuar espacios y equipamientos públicos. La aportación del Consell puede cubrir hasta el 75% del coste de cada actuación.

El Ayuntamiento de Santa Eulària contará con la mayor aportación, 1.444.688 euros, destinada al proyecto de reposición asfáltica en diferentes puntos del término municipal, presupuestado en 2 millones de euros.

Reforma de calles

Sant Josep recibirá 1.043.971 euros para financiar cinco actuaciones valoradas conjuntamente en 2.087.036,36 euros. Los proyectos incluyen la pavimentación de la calle Taulat, en Sant Jordi; la reforma de la calle Valladolid; mejoras en la red de abastecimiento y en la capa de rodadura de la calle Jaén; la mejora de la seguridad en la carretera de es Cubells entre el núcleo urbano y la playa de ses Boques, y la rehabilitación del firme de la carretera de Cala Bassa y de un tramo de la carretera de Platges Comte.

Firma en el Consell de Ibiza del plan de cooperación con todos los ayuntamientos. / Consell de Ibiza

La aportación a Sant Antoni será de 1.001.462 euros y se destinará al reasfaltado de calles de los barrios de Can Bonet, ses Païsses y Sol y Descanso, una actuación que cuenta con un presupuesto de 1.418.000 euros.

Por su parte, el Ayuntamiento de Ibiza recibirá 899.161 euros para contribuir a financiar la reforma de las calles Joan Gamisans y Lluís Sert y la remodelación de la calle Extremadura, entre la avenida Isidor Macabich y la calle Vicent Serra i Orvay. Estas actuaciones representan una inversión conjunta de 1.997.137 euros.

Sant Joan recibirá 444.069,99 euros para contribuir a seis actuaciones valoradas en 1.156.549,91 euros. Se trata de la mejora del paseo marítimo del puerto de Portinatx y de la rampa de varada de embarcaciones; la construcción de una oficina de información y servicios en sa Cova des Culleram; la instalación de barandillas de protección en la carretera del puerto de Sant Miquel a Benirràs y en el Camí Vell de Portinatx, y el reasfaltado de los caminos de Can Llussià y Can Riplà.

Criterios acordados en el Consell de Alcaldes

La distribución de los fondos se ha establecido de acuerdo con los criterios acordados en el Consell de Alcaldes: un 37,5% en función de la extensión territorial y un 62,5% según la población, con un factor corrector destinado a equilibrar la inversión por habitante entre los municipios.

Vicent Marí ha señalado que el Pla 5 "es una herramienta estable de cooperación que permite a los ayuntamientos afrontar inversiones necesarias y transformar los recursos públicos en mejoras concretas para sus municipios". El presidente del Consell añade que la institución, "trabaja junto a los cinco ayuntamientos, respetando su autonomía y facilitando que proyectos importantes para la ciudadanía puedan salir adelante".

La consellera de Promoción Económica, Cooperación Municipal y Recursos Humanos, Maria Fajarnés, presente en la reunión, subraya por su parte que estos convenios "son el resultado del diálogo constante con los ayuntamientos y de una manera de trabajar basada en la proximidad y la cooperación". "Los municipios conocen sus necesidades y el Consell les ayuda a convertirlas en proyectos que mejoran los servicios y la vida cotidiana de sus vecinos", asegura.

En el acto de firma de este plan de cooperación han participado también el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero; la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer; el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig; el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, y el alcalde en funciones de Sant Joan, Javier Torres.