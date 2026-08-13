Eclipse
Los tres bebés del eclipse: la Luna se adueña del paritorio del hospital de Ibiza
Mientras el eclipse solar cautivaba al mundo, el Hospital Can Misses fue escenario de tres nacimientos, dos de ellos vinculados a la Luna
Es posible que les hubiera gustado ver el eclipse, pero tenían otros planes más importantes. Varias familias vivieron la jornada histórica en el Hospital Can Misses, en el paritorio, concretamente, con la esperanza, la ansiedad y las ganas de ver cuanto antes una escena mucho más bonita que la corona solar: las caritas de sus bebés recién nacidos.
Según explican desde el centro sanitario, hubo tres alumbramientos (y no de sol) muy cercanos al eclipse. Mientras todo el mundo miraba al cielo, tres mujeres estaban concentradas en traer una nueva vida al mundo. Y quiso la casualidad que la Luna tuviera mucho que ver en dos de los nacimientos. Y no en el cielo, sino en el carné de identidad.
El parto más cercano al momento del eclipse en Can Misses se produjo a las 21.29 horas del 12 de agosto, una hora después del momento en que la Luna tapó completamente el Sol. Un poco más tarde, a las 23.21 horas una mujer llamada Luna sostenía por primera vez en sus brazos a su pequeño, un niño nacido en un parto normal que pesó 3,2 kilos. Pero las sorpresas con la Luna en la noche del eclipse en el paritorio de Can Misses no se quedaban ahí. A las 1.20 horas de la madrugada ya del 13 de agosto llegaba al mundo, por cesárea, una niña. "¿Adivinas qué nombre le pusieron?", comentan, con una sonrisa, desde Can Misses antes de contestar: "¡Luna!". Una Luna de casi cuatro kilos (3.890 gramos).
- EN DIRECTO | Sigue en directo el eclipse de sol en Ibiza
- Crianza, concursos, serpientes y precios elevados: algunos de los retos a los que se enfrentan los criadores de pájaros en Ibiza
- Los cortes de tráfico en Ibiza por el eclipse comenzarán a las 12 del mediodía: guía de todas las restricciones de tráfico
- Absuelven al exdueño de la discoteca de Ibiza Privilege, acusado de intentar engañar a Matutes
- Es una vergüenza para los que tenemos barco. Esto debe estar gobernado por palurdos y paletos': la surrealista y vergonzante queja de una turista en Ibiza
- Una gran fiesta privada organizada por una famosa agencia internacional convoca a más de 300 invitados en sa Pedrera de Sant Antoni
- Compran todas las langostas de un restaurante de Ibiza para liberarlas en el mar: '2.600 euros la joda
- Consulta el estado de las carreteras de Ibiza y Formentera en tiempo real: cortes y restricciones por el eclipse de sol