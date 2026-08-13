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Los tres bebés del eclipse: la Luna se adueña del paritorio del hospital de Ibiza

Mientras el eclipse solar cautivaba al mundo, el Hospital Can Misses fue escenario de tres nacimientos, dos de ellos vinculados a la Luna

Entrada a los paritorios del Hospital Can Misses.

Entrada a los paritorios del Hospital Can Misses. / Vicent Marí

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Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

Es posible que les hubiera gustado ver el eclipse, pero tenían otros planes más importantes. Varias familias vivieron la jornada histórica en el Hospital Can Misses, en el paritorio, concretamente, con la esperanza, la ansiedad y las ganas de ver cuanto antes una escena mucho más bonita que la corona solar: las caritas de sus bebés recién nacidos.

Según explican desde el centro sanitario, hubo tres alumbramientos (y no de sol) muy cercanos al eclipse. Mientras todo el mundo miraba al cielo, tres mujeres estaban concentradas en traer una nueva vida al mundo. Y quiso la casualidad que la Luna tuviera mucho que ver en dos de los nacimientos. Y no en el cielo, sino en el carné de identidad.

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El parto más cercano al momento del eclipse en Can Misses se produjo a las 21.29 horas del 12 de agosto, una hora después del momento en que la Luna tapó completamente el Sol. Un poco más tarde, a las 23.21 horas una mujer llamada Luna sostenía por primera vez en sus brazos a su pequeño, un niño nacido en un parto normal que pesó 3,2 kilos. Pero las sorpresas con la Luna en la noche del eclipse en el paritorio de Can Misses no se quedaban ahí. A las 1.20 horas de la madrugada ya del 13 de agosto llegaba al mundo, por cesárea, una niña. "¿Adivinas qué nombre le pusieron?", comentan, con una sonrisa, desde Can Misses antes de contestar: "¡Luna!". Una Luna de casi cuatro kilos (3.890 gramos).

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