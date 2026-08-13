Alarma por un incendio en la Fundació Deixalles de Ibiza, cuya tienda estaba abierta

Un incendio de importantes dimensiones genera preocupación este jueves por la tarde en la zona del polígono de Montecristo, concretamente en el patio trasero de la Fundació Deixalles, según afirman testigos presenciales. Bomberos de Ibiza trabajan en el lugar para controlar el fuego.

La gran columna de humo, de un intenso color negro, generada por el siniestro se podía ver desde distintos puntos de la isla. Según informan desde el Parque Insular de Bomberos a Diario de Ibiza, las llamas se iniciaron alrededor de la 18.45 horas y hasta la zona se trasladaron tres autobombas.

Las llamas se iniciaron en una zona exterior en la que se acumula material inflamable, como ropa y otros enseres que la Fundació trata en sus talleres de inserción laboral y que luego vende en esa misma nave. Un espacio, el interior de la Fundació que, en principio, según explican testigos presenciales, no está afectado por el fuego.

Joan Carles Palerm, responsable del área ambiental de la Fundació Deixalles, ha detallado, mientras los bomberos aún trataban de controlar el incendio, que en el momento en el que han prendido las llamas la tienda estaba abierta y en ella se encontraban dos personas trabajando. En un momento dado, estos trabajadores han oído algo y al acercarse al patio a ver qué pasaba ha sido cuando "han visto cómo empezaba" a arder.

Contenedores que guardan madera y ferralla

El fuego se ha iniciado en una zona del patio en la que tienen dos contenedores en los que guardan residuos de madera, muebles con carcoma "que no se pueden aprovechar" y también ferralla. "En medio de los dos había unos cristales" que, según detalla, es donde podría estar el origen del incendio. Palerm destaca que las llamas "han crecido mucho" de forma muy rápida y han quemado la mdera así como "cosas" que guardan para la venta. Por suerte, destaca, a los compañeros que se encontraban en ese momento en la nave no les ha pasado nada.

Hasta la nave, cerca de la que hay algunas viviendas y otros comercios, se han desplazado tres camiones de bomberos y efectivos del Ibanat. También se encuentra allí el jefe de la Policía Local de Sant Antoni, Tomàs Monzó. Se da la circunstancia de que la nave se encuentra muy cerca tanto del Parque Insular de Bomberos como del antiguo acuartelamiento de sa Coma, donde tiene la base el Ibanat.

Nada más llegar a Montecristo los bomberos, tras observar la situación, han diseñado la estrategia para atacar el fuego en una pizarra. El suceso ha afectado al tráfico en la carretera que une Ibiza y Sant Antoni, que se ha ralentizado, aumentando los ya de por sí habituales atascos en la vía a esa hora.