El aeropuerto de Ibiza pierde este fin de semana cien vuelos con respecto al año pasado

El aeropuerto de Ibiza no suele arrojar datos negativos si no es por una cuestión de fuerza mayor, como lo fue por ejemplo la pandemia del coronavirus en marzo de 2020. Incluso de esa crisis, que obligó a confinar a todo el país, salió disparado el tráfico aéreo. Desde entonces, y como sucedía también antes del covid, la terminal crece en actividad año tras año.

Este ejercicio de 2026 tampoco es una excepción, ya que los datos con julio cerrado ofrecen un incremento tanto del tráfico aéreo como del número de operaciones de aeronaves. Pero en las previsiones puntuales, coincidiendo con fechas significativas, que ofrece Aena de vez en cuando se cuela un dato negativo. Como el que corresponde por ejemplo a este fin de semana en el que el gestor aeroportuario incluye el viernes, día 14.

Así, y según la previsión que hace Aena en función de los slots (autorización o franja horaria para usar la infraestructura del aeropuerto) solicitados por las compañías aéreas para estos tres días, los profesionales de la terminal deben prepararse para asistir a un total de 1.350 vuelos (contabilizando los aterrizajes y los despegues), cuando en las tres mismas jornadas del año pasado fueron justo cien más: 1.450.

Los vuelos por días

El día de mayor actividad se prevé para este sábado día 16, cuando se espera que la pista acoja un total de 454 movimientos; el mismo día de 2025 el mayor número de vuelos también se produjo el sábado, con 515. Para el domingo hay previsión de 449 operaciones (474 el año pasado) mientras que para este viernes hay reservas para otros 447, cuando el mismo día de la temporada pasada fueron 461.

Este descenso en la actividad, curiosamente, se produce también en el aeropuerto de Mallorca, que hora ha pasado a denominarse oficialmente Aeropuerto de Palma-Mallorca. Sus instalaciones concentran la mayor parte del tráfico aéreo en las islas durante estas tres jornadas con un total de 3.155 vuelos. Que son once menos que en el mismo periodo del año pasado. En una sola jornada, el conocido como Son Sant Joan genera un tráfico de 1.088 operaciones, como por ejemplo este sábado.

Por el contrario, la terminal de Menorca tendrá un repunte en su actividad, aunque ligero, como los descensos previstos en Ibiza y Mallorca. Por su terminal está previsto que pasen los pasajeros de un total de 574 vuelos, cuando el año pasado se contabilizaron 559. Es una diferencia de 15 operaciones, pero es significativo el incremento de tráfico que está teniendo en los últimos meses.

En cuanto al cómputo general de movimientos en los tres centros baleares, en plena temporada turística, en mitad del mes en teoría de mayor actividad, también es menor si se compara con el año pasado. Los datos de Aena indican que en estos tres días atravesarán el cielo de las islas un total de 5.079 aviones de tráfico comercial. En el mismo periodo del año pasado había reservas para 5.175, lo que arroja un saldo negativo de 96 aviones.

La llegada de menos aeronaves no implica directamente un descenso o aumento del número de viajeros. Esto dependerá tanto del tamaño de los aviones que pongan en ruta hacia las islas las compañías como del nivel de ocupación de cada uno de los vuelos. Todos estos datos se conocerán a posteriori, ya que los facilitan las aerolíneas, pero se diluirán en las estadísticas mensuales que ofrece Aena tras cada vez vencido.