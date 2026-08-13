Más de 700 personas siguen el eclipse desde un observatorio flotante entre Ibiza y Valencia

Más de 700 personas pudieron disfrutar este miércoles del eclipse solar desde un punto de observación poco habitual: en pleno Mediterráneo, a bordo del ferry Ciudad de Barcelona, durante la ruta regular entre Ibiza y Valencia.

La iniciativa fue organizada por Trasmed, naviera española del Grupo Grimaldi, junto con el Departament d'Astronomia i Astrofísica de la Facultat de Física de la Universitat de València, que transformaron la travesía en un auténtico observatorio flotante para seguir el fenómeno astronómico desde una posición privilegiada. Durante el recorrido, los pasajeros contaron con explicaciones científicas en directo y pudieron seguir paso a paso la evolución del eclipse con el acompañamiento de especialistas de la Universitat de València.

Un recorrido pensado para mejorar la observación

Trasmed coordinó específicamente el itinerario para situar al barco en el punto que ofreciera las mejores condiciones posibles para contemplar el eclipse. El horizonte abierto del Mediterráneo permitió disfrutar del fenómeno desde una perspectiva diferente, con el asesoramiento permanente de los expertos y siguiendo las correspondientes recomendaciones de seguridad.

La jornada no se limitó únicamente al momento de la observación. Antes del eclipse, se desarrolló a bordo un programa de divulgación dirigido a personas de todas las edades, con el objetivo de acercar la astronomía de una manera práctica y entretenida. Entre las actividades se organizaron talleres participativos, concursos con premios y regalos, charlas sobre eclipses y sesiones de preguntas y respuestas con especialistas.

Divulgación científica a bordo

La directora de Pasaje y Marketing de Trasmed, Jana Peiró, destacó que la compañía mantiene una apuesta por la divulgación en diferentes ámbitos y señaló que el eclipse representaba una oportunidad especial para ofrecer una experiencia diferente a los pasajeros.

“El eclipse solar nos ha brindado una oportunidad única para ofrecer a nuestros pasajeros una vivencia irrepetible, y no queríamos dejarla pasar. La colaboración de la Universitat de València nos ha permitido, además, hacerlo con el máximo rigor científico y divulgativo”, afirmó.

Por su parte, Pablo Cerdá, director del Departament d'Astronomia i Astrofísica de la Facultat de Física de la Universitat de València, puso en valor este tipo de iniciativas por su capacidad para acercar la ciencia y la investigación universitaria a la ciudadanía. Según explicó, propuestas como la desarrollada a bordo permiten compartir el trabajo científico que se realiza en la Universitat de València y, al mismo tiempo, hacer partícipe al público de una experiencia astronómica excepcional.