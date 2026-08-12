Eclipse
"El efecto eclipse: está todo a tope": vecinos de Sant Antoni muestran la multitud que se acumula cerca de Caló des Moro
La vecina se muestra sorprendida ante la cantidad de gente que se acerca a la costa para ver el fenómeno astronómico del siglo
"Por las piedras ya hay personas con la sombrilla, que allí nunca hay gente", explica una vecina de Sant Antoni en Ibiza ante la muchedumbre que escoge un espacio privilegiado desde el que ver un fenómeno astronómico histórico: el eclipse de sol total.
Este miércoles a las 20.33 se prevé que la luna tape por completo el astro en Ibiza y, dado que Sant Antoni y toda la costa oeste de la isla son lugares idóneos para su observación, ya hay personas que escogen 'butaca de cine' sobre las cinco de la tarde. Además, los vecinos de Sant Antoni informan que el aparcamiento de ses Variades ya está lleno, tres horas y media antes del eclipse.
Escoger espacio rápido
La vecina muestra en el vídeo a cientos de personas que se reparten entre la cala, el paseo marítimo y las calles cercanas a es Caló des Moro. "El efecto eclipse: está todo a tope", mantiene la mujer del vídeo: "La playa ya ni se ve [de la cantidad de sombrillas y toallas que hay colocadas], hay mucha gente en el agua... Por allí al fondo donde están las motos de agua y los barcos, allí hay un montón de gente y nunca suele haber nadie, es el efecto eclipse, la gente ya empieza a coger sitio".
Ironiza, a su vez: "El agua tiene que estar maravillosa", por las múltiples personas que pasarán allí las siguientes horas. Dado que hay restricciones de tráfico, varios vecinos y turistas prefieren ir varias horas antes para asegurarse que no se quedarán varados en medio de la carretera mientras ocurre el eclipse.
Calles ya cortadas
El dispositivo de seguridad en Sant Antoni ya ha cerrado algunos accesos a espacios dentro del municipio. Entre ellos, queda cerrado el acceso al puerto, a partir de la Cofradía de Pescadores.
Además de en el municipio de Sant Antoni, hay varios cortes en los municipios de Sant Joan y Sant Josep. De momento, está restringido el paso, salvo vecinos, a Benirràs, Portinatx, sa Talaia, Cap des Falcó, es Codolar, Cala Llentrisca, Cala Llentia, Punta de sa Jassena (sentido ses Roques) y calle Coral Mar.
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