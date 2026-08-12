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Sean Christopher posa con Jason Statham tras sorprenderle con su magia

Sean Christopher posa con Jason Statham tras sorprenderle con su magia | @MAGICIANSEAN

Sean Christopher posa con Jason Statham tras sorprenderle con su magia | @MAGICIANSEAN

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Redacción Ibiza

El mago Sean Christopher ha vuelto a sorprender en Ibiza a Jason Statham y Rosie Huntington-Whiteley con un espectáculo privado de magia. El ilusionista repitió actuación para la pareja tras el show del verano pasado. Christopher compartió después una foto junto al actor y agradeció en redes el encuentro con ellos.

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