El álbum
Sean Christopher posa con Jason Statham tras sorprenderle con su magia
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El mago Sean Christopher ha vuelto a sorprender en Ibiza a Jason Statham y Rosie Huntington-Whiteley con un espectáculo privado de magia. El ilusionista repitió actuación para la pareja tras el show del verano pasado. Christopher compartió después una foto junto al actor y agradeció en redes el encuentro con ellos.
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