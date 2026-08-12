Prohibida la venta de bebidas energéticas a menores en Baleares

La venta de bebidas energéticas a menores ha quedado prohibida desde hoy en Balears, después de que este martes se publicara en el Boletín Oficial de las islas (BOIB) el decreto ley aprobado el pasado viernes por el Consell de Govern. La iniciativa es valorada desde los sectores de la restauración y del comercio, pero las cadenas de supermercados y grandes superficies están manteniendo contactos con la conselleria de Salud para que les conceda un plazo de unos 15 días antes de que el cumplimiento de esa iniciativa pase a ser estricto para disponer del tiempo necesario para formar a sus equipos.

La decisión del Govern supone vetar el acceso a los menores de 18 años a las citadas bebidas energéticas y al denominado 'gas de la risa', y contempla sanciones que pueden de los 6.000 a los 60.000 euros para los establecimientos que incumplan esta nueva normativa, dependiendo de los perjuicios causados, del grado de intencionalidad y de la reiteración, entre otros aspectos.

Bares y supermercados deberán comprobar la edad del cliente ante cualquier sospecha / B. Ramón

Tiempo para la formación

La presidenta de la patronal de comercio Afedeco, Joana Manresa, se declara a favor de esta iniciativa que busca proteger la salud de los menores, pero subraya que tanto su federación como otras empresas vinculadas a las cadenas de alimentación están solicitando al Ejecutivo balear que les otorgue el citado margen para la formación de su personal, especialmente el que atiende las cajas.

Manresa señala que la medida del Govern supone equiparar las bebidas energéticas a las alcohólicas o al tabaco, evitando que los menores puedan acceder a ellas, y apunta la importancia de que el personal de los supermercados disponga de la información suficiente para poder cumplir esta prohibición. Hay que tener en cuenta que ante cualquier sospecha de que el cliente sea menor de edad, hay que solicitar que muestre su documento nacional de identidad para confirmar su edad.

El presidente de Restauración-CAEB, Juan Miguel Ferrer, apunta también que su sector está preparado para aplicar esta nueva prohibición, y reconoce que es poco habitual que los menores acudan a un bar o a un restaurante para consumir bebidas energéticas, pese a lo que se asume que en caso de sospechar respecto a la edad del cliente, se le va a tener que exigir que muestre su DNI para confirmarla. Así, reconoce que el decreto ley del Govern va a tener un impacto superior en el caso de los supermercados.

Joana Manresa, presidenta de Afedeco / B. Ramón

Hacer de 'policías'

En este punto, tanto Manresa como Ferrer admiten la incomodidad que para sus sectores supone el tener que hacer de 'policía' para garantizar que el producto solo llega a personas mayores de edad, ante el riesgo de sufrir estos negocios las sanciones, y se apunta que se han dado casos de intentar engañar a camareros o cajeros sobre la fecha de nacimiento, incluso recurriendo a documentos falsificados, para poder acceder a bebidas alcohólicas.

Es por ello que la presidenta de Afedeco insiste en la necesidad de disponer de un tiempo para poder formar a su personal sobre las nuevas exigencias en esta materia, teniendo en cuenta que la medida se aprobó el pasado viernes.

Manresa defiende que se actúe para proteger a los menores de consumos que puedan considerarse perjudiciales para ellos, de ahí que subraye la predisposición del comercio para cumplir la nueva normativa.

Juan Miguel Ferrer, presidente de Restauración-CAEB / G. Bosch

La consellera de Salud, Manuela García, justificó en su momento este veto alegando que el consumo de estas bebidas no tiene ningún valor nutricional y además "favorece la ansiedad, el incremento de la presión arterial, la alteración del sueño, la obesidad, la diabetes de tipo 2, el elevado consumo de azúcares y supone un riesgo mayor cuando se mezcla con alcohol".

Sobre este último punto, se subrayó que uno de cada cinco menores que ingieren estas bebidas lo hacen mezclándolas con alcohol.

Por todo ello, se considera que el consumo de estos elementos se ha convertido en un problema de "salud pública" en las islas.