La Policía Nacional detiene a 14 patrones de pateras que transportaron a 154 migrantes a Ibiza y Formentera

La Policía Nacional ha detenido en Ibiza a 14 personas, entre ellas un menor de edad, acusadas de patronear nueve pateras que llegaron a las costas de Ibiza y Formentera durante julio con 154 migrantes a bordo en total. Los arrestados están considerados presuntos autores de delitos de tráfico de seres humanos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y favorecimiento de la inmigración ilegal. Al menos tres han ingresado en prisión provisional.

Las detenciones son fruto de las investigaciones de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de la Policía Nacional de Ibiza tras la llegada de las embarcaciones.

Para llevar a cabo estas detenciones, y según detalla la Jefatura Superior de Baleares, los agentes adscritos al operativo realizaron numerosas entrevistas y tomas de declaración y analizaron imágenes, fotografías y vídeos. También intervinieron teléfonos móviles y estudiaron las pertenencias de los ocupantes de las pateras, actuaciones que permitieron identificar plenamente a los patrones.

Algunos ya habían entrado en España en patera con otras identidades

Los 14 detenidos fueron puestos a disposición de distintos juzgados de Ibiza. La Policía Nacional señala además que algunos ya habían entrado previamente en España en patera utilizando otras identidades y asegura que esta circunstancia se produce de manera "frecuente y reiterada" entre los patrones de estas embarcaciones.

Con esta operación, ascienden al menos a 35 las personas detenidas durante 2026 en actuaciones de las que se ha informado públicamente por patronear pateras hacia Ibiza y Formentera.

El primer operativo comunicado este año se conoció en enero, cuando fueron detenidos siete hombres acusados de dirigir cuatro embarcaciones llegadas desde Argelia a Ibiza. Una de ellas fue rescatada el 2 de enero con 16 ciudadanos argelinos y otra fue localizada al día siguiente con 13 ocupantes. Las otras dos estaban relacionadas entre sí: un pesquero arrastraba una pequeña patera con la intención, según la investigación, de trasladar a los migrantes hasta las proximidades de Ibiza y regresar posteriormente a Argelia.

A finales de febrero fueron detenidos otros tres ciudadanos argelinos por dos travesías hacia las Pitiusas. Una patera con diez adultos llegó a ses Figueretes, en Ibiza, mientras que una segunda embarcación, con 14 hombres, fue localizada a seis millas al sur de Formentera.

En mayo, la Policía Nacional informó de otros 11 ciudadanos argelinos detenidos por patronear ocho embarcaciones que habían transportado a 134 migrantes hasta Ibiza y Formentera durante abril. Entre los ocupantes había 15 menores no acompañados y otro menor que viajaba con su madre. Cuatro de las embarcaciones eran del tipo denominado patera-taxi o de ida y vuelta y diez de los detenidos ingresaron en prisión provisional.

Durante 2025 también se sucedieron los arrestos relacionados con esta ruta. Entre los casos difundidos públicamente figuran al menos 26 detenidos.

A finales de enero fueron arrestados tres ciudadanos argelinos de 25, 32 y 35 años después de que cinco pateras llegaran en menos de 24 horas con 92 migrantes. En abril fueron detenidos otros cuatro hombres acusados de patronear dos pateras-taxi que llegaron a Formentera y dos de ellos ingresaron en prisión provisional.

Un gambiano y otro nigeriano

En mayo se comunicó la detención en Ibiza de otros tres hombres, dos de origen gambiano y uno nigeriano, acusados de dirigir dos pateras que quedaron a la deriva y fueron rescatadas por Salvamento Marítimo. En ellas viajaban 22 y 25 personas. Durante las travesías murieron dos migrantes cuyos cuerpos, según la investigación, fueron arrojados al mar, y una mujer embarazada de nueve meses perdió a su bebé.

En junio fueron detenidos dos ciudadanos argelinos acusados de patronear una patera-taxi con 15 personas hacia Formentera. Según la investigación, los migrantes habían pagado el equivalente a 9.000 euros cada uno por la travesía.

En julio se informó primero de dos detenidos por una patera-taxi llegada a Formentera con 16 personas, entre ellas dos menores, cuyos pasajeros habían pagado entre 6.000 y 8.000 euros. Días después se comunicaron seis nuevas detenciones por tres embarcaciones llegadas a Ibiza y Formentera, una de ellas con una veintena de migrantes, entre los que había un bebé de 20 días.

A comienzos de agosto de 2025 se hicieron públicas otras dos detenciones por sendas pateras que habían llegado a las Pitiusas con 34 migrantes. Finalmente, en noviembre, la Policía Nacional informó de cuatro detenidos por patronear dos pateras-taxi procedentes de Argelia, con 17 y 23 ocupantes, respectivamente. Los cuatro ingresaron en prisión provisional.