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Migración en Ibiza

La Policía Nacional detiene a 14 patrones de pateras que transportaron a 154 migrantes a Ibiza y Formentera

Algunos ya habían entrado previamente en España en patera utilizando otras identidades, algo habitual

Un grupo de migrantes llegados al puerto de Ibiza este verano de 2026.

Un grupo de migrantes llegados al puerto de Ibiza este verano de 2026. / César Navarro Adame

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Redacción Digital

Ibiza

La Policía Nacional ha detenido en Ibiza a 14 personas, entre ellas un menor de edad, acusadas de patronear nueve pateras que llegaron a las costas de Ibiza y Formentera durante julio con 154 migrantes a bordo en total. Los arrestados están considerados presuntos autores de delitos de tráfico de seres humanos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y favorecimiento de la inmigración ilegal. Al menos tres han ingresado en prisión provisional.

Las detenciones son fruto de las investigaciones de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de la Policía Nacional de Ibiza tras la llegada de las embarcaciones.

Para llevar a cabo estas detenciones, y según detalla la Jefatura Superior de Baleares, los agentes adscritos al operativo realizaron numerosas entrevistas y tomas de declaración y analizaron imágenes, fotografías y vídeos. También intervinieron teléfonos móviles y estudiaron las pertenencias de los ocupantes de las pateras, actuaciones que permitieron identificar plenamente a los patrones.

Algunos ya habían entrado en España en patera con otras identidades

Los 14 detenidos fueron puestos a disposición de distintos juzgados de Ibiza. La Policía Nacional señala además que algunos ya habían entrado previamente en España en patera utilizando otras identidades y asegura que esta circunstancia se produce de manera "frecuente y reiterada" entre los patrones de estas embarcaciones.

Con esta operación, ascienden al menos a 35 las personas detenidas durante 2026 en actuaciones de las que se ha informado públicamente por patronear pateras hacia Ibiza y Formentera.

El primer operativo comunicado este año se conoció en enero, cuando fueron detenidos siete hombres acusados de dirigir cuatro embarcaciones llegadas desde Argelia a Ibiza. Una de ellas fue rescatada el 2 de enero con 16 ciudadanos argelinos y otra fue localizada al día siguiente con 13 ocupantes. Las otras dos estaban relacionadas entre sí: un pesquero arrastraba una pequeña patera con la intención, según la investigación, de trasladar a los migrantes hasta las proximidades de Ibiza y regresar posteriormente a Argelia.

A finales de febrero fueron detenidos otros tres ciudadanos argelinos por dos travesías hacia las Pitiusas. Una patera con diez adultos llegó a ses Figueretes, en Ibiza, mientras que una segunda embarcación, con 14 hombres, fue localizada a seis millas al sur de Formentera.

En mayo, la Policía Nacional informó de otros 11 ciudadanos argelinos detenidos por patronear ocho embarcaciones que habían transportado a 134 migrantes hasta Ibiza y Formentera durante abril. Entre los ocupantes había 15 menores no acompañados y otro menor que viajaba con su madre. Cuatro de las embarcaciones eran del tipo denominado patera-taxi o de ida y vuelta y diez de los detenidos ingresaron en prisión provisional.

Durante 2025 también se sucedieron los arrestos relacionados con esta ruta. Entre los casos difundidos públicamente figuran al menos 26 detenidos.

A finales de enero fueron arrestados tres ciudadanos argelinos de 25, 32 y 35 años después de que cinco pateras llegaran en menos de 24 horas con 92 migrantes. En abril fueron detenidos otros cuatro hombres acusados de patronear dos pateras-taxi que llegaron a Formentera y dos de ellos ingresaron en prisión provisional.

Un gambiano y otro nigeriano

En mayo se comunicó la detención en Ibiza de otros tres hombres, dos de origen gambiano y uno nigeriano, acusados de dirigir dos pateras que quedaron a la deriva y fueron rescatadas por Salvamento Marítimo. En ellas viajaban 22 y 25 personas. Durante las travesías murieron dos migrantes cuyos cuerpos, según la investigación, fueron arrojados al mar, y una mujer embarazada de nueve meses perdió a su bebé.

En junio fueron detenidos dos ciudadanos argelinos acusados de patronear una patera-taxi con 15 personas hacia Formentera. Según la investigación, los migrantes habían pagado el equivalente a 9.000 euros cada uno por la travesía.

En julio se informó primero de dos detenidos por una patera-taxi llegada a Formentera con 16 personas, entre ellas dos menores, cuyos pasajeros habían pagado entre 6.000 y 8.000 euros. Días después se comunicaron seis nuevas detenciones por tres embarcaciones llegadas a Ibiza y Formentera, una de ellas con una veintena de migrantes, entre los que había un bebé de 20 días.

Noticias relacionadas y más

A comienzos de agosto de 2025 se hicieron públicas otras dos detenciones por sendas pateras que habían llegado a las Pitiusas con 34 migrantes. Finalmente, en noviembre, la Policía Nacional informó de cuatro detenidos por patronear dos pateras-taxi procedentes de Argelia, con 17 y 23 ocupantes, respectivamente. Los cuatro ingresaron en prisión provisional.

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