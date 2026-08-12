Pedro Pérez, portavoz de la Agrupación Astronómica de Ibiza para el eclipse: "Para disfrutarlo no hace falta telescopio"

"Para disfrutar del eclipse total de este miércoles en Ibiza no hará falta un telescopio", recalca Pedro Pérez, portavoz de la Agrupació Astronòmica d'Eivissa. Además, asegura, "que buena parte del espectáculo estará fuera de él": en la luz, los colores del atardecer, la bajada de temperatura y los cambios que se producirán en el entorno durante la totalidad.

"Un eclipse no es ver el Sol en un momento, es ver todo el entorno", explica Pérez. Al coincidir prácticamente con la puesta de sol, el fenómeno tendrá además un componente especialmente paisajístico. "Es más interesante a nivel atmosférico: los colores, el atardecer, eso es lo que hay que mirar".

Además, Perez destaca que uno de los momentos más llamativos llegará con el Sol eclipsado acercándose al horizonte. "El Sol se pondrá en el mar eclipsado y eso es algo que merece la pena ver", señala.

A los cambios de luminosidad se sumará una caída de la temperatura y también podrá variar el comportamiento de algunos animales. "Los insectos se van a activar como si fuese un atardecer", señala Pérez. Por ello, considera que lo mejor será buscar un lugar despejado y observar el fenómeno en su conjunto.

Sin telescopios para el público

La Agrupació no instalará ningún punto oficial con telescopios abierto al público. Aunque varios de sus socios estarán repartidos por diferentes zonas de la isla, algunos realizando fotografías u observaciones de la corona solar, la entidad ha decidido no hacer públicas sus ubicaciones. El objetivo es evitar un efecto llamada. "Si decimos que montamos dos telescopios en un lugar, se va a llenar de gente pensando que es el mejor lugar del mundo", explica Pérez.

La Agrupació llegó a valorar la posibilidad de montar un telescopio en Sant Antoni, pero finalmente descartó la iniciativa ante la gran afluencia de personas prevista. "No es que donde estemos nosotros se vaya a ver mejor ni vaya a haber más medios", insiste.

Además, para este eclipse el telescopio "no es esencial". Los instrumentos destinados a mirar directamente al Sol necesitan filtros específicos y material adecuado. En algunos casos, señala Pérez, los telescopios solares especializados pueden costar entre 4.000 y 5.000 euros.

"Hay que insistir en el uso de gafas homologadas porque es peligroso"

Más importante que disponer de un telescopio será contar con unas gafas homologadas y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia. "Hay que insistir e insistir. A veces da la sensación de que somos muy pesados, pero es que es peligroso", advierte Pérez sobre el riesgo de mirar directamente al Sol.

Las gafas homologadas que venden en una óptica del centro de Ibiza / J.A. Riera

La bajada de luminosidad durante el eclipse puede generar una falsa sensación de seguridad, pero la radiación solar continúa siendo peligrosa para los ojos. Por ello, insiste en que no sirven las gafas de sol convencionales, los cristales ahumados ni otros métodos caseros: "Hay que tener gafas de eclipse, que están para eso, cuidarlas, comprobar que no estén rayadas y no mirar al Sol sin protección", recalca.

Una exposición incorrecta, añade, puede provocar lesiones irreversibles. La propia Agrupació adquirió con cerca de un año de antelación unas 3.000 gafas, que ha ido entregando gratuitamente durante charlas y visitas al observatorio. Según Pérez, las últimas se repartieron el pasado viernes.

Buenas perspectivas para el cielo

Por ahora, la previsión meteorológica invita al optimismo. "La previsión para mañana parece que será fantástica", asegura Pérez, aunque recuerda que en agosto pueden aparecer cambios inesperados. Las últimas lluvias del día lunes y algo de viento del norte podrían ayudar a limpiar la atmósfera y dejar una buena puesta de sol.

Por último, Pérez recomienda que si las nubes lo permiten: Buscar un lugar con el horizonte despejado, gafas homologadas y atención a todo lo que ocurra alrededor. Porque esta vez, insiste, el espectáculo no estará solamente en mirar hacia el Sol.