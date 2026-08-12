Niños menores de seis años, mejor por televisión: las recomendaciones para ver el eclipse en Ibiza

El eclipse solar de este miércoles será uno de los grandes acontecimientos astronómicos del verano y también despertará una especial expectación entre los más pequeños. Ante el interés que puede generar el fenómeno en Ibiza y el resto de Baleares, el Govern ha difundido una serie de recomendaciones dirigidas a las familias para que los niños puedan seguirlo sin poner en riesgo su salud ocular.

La principal indicación afecta a los menores de seis años. En estos casos, la recomendación es que sigan el eclipse a través de la televisión o de internet, evitando así mirar directamente al Sol. A partir de los seis años, los niños podrán observar el fenómeno, pero deberán hacerlo siempre acompañados y bajo la supervisión continua de una persona adulta.

Además, será imprescindible utilizar gafas específicas y homologadas para la observación solar. El Govern recuerda que estas protecciones deben cumplir la certificación EN ISO 12312-2:2015, diseñada específicamente para poder contemplar directamente el Sol. Las gafas de sol convencionales, por muy oscuras que sean, no ofrecen una protección suficiente para este tipo de observación.

Otro de los consejos fundamentales es evitar mirar al Sol de manera continuada. Las autoridades recomiendan hacer pausas durante la observación para reducir el tiempo de exposición y prestar especial atención a los menores, que pueden tener más dificultades para seguir correctamente las indicaciones de seguridad durante todo el fenómeno.

La «regla del Sol» para ponerse las gafas

Entre las recomendaciones difundidas por el Govern se encuentra también la denominada «regla del Sol», una sencilla pauta pensada para utilizar correctamente las gafas de protección. Antes de colocárselas, el niño debe mantener la mirada dirigida hacia el suelo. Una vez puestas correctamente, podrá levantar la cabeza y observar el eclipse.

El procedimiento debe realizarse también a la inversa cuando quiera quitarse las gafas: primero deberá apartar la mirada del Sol y dirigirla nuevamente hacia el suelo y, solo entonces, retirarse la protección. De esta manera se evita que, durante unos segundos, se pueda mirar accidentalmente al Sol sin la protección adecuada.

Las autoridades sanitarias insisten especialmente en que la observación del eclipse debe hacerse siempre siguiendo estas medidas y recuerdan a padres, madres y responsables de menores la importancia de comprobar previamente el estado de las gafas. Si están dañadas, rayadas o presentan algún deterioro, no deberían utilizarse.

La campaña pone así el foco en la prevención, especialmente entre los niños, ante un fenómeno que puede resultar muy atractivo pero que requiere adoptar unas precauciones básicas. Mirar directamente al Sol sin una protección adecuada puede provocar daños en los ojos, por lo que la vigilancia de los adultos será especialmente importante durante los minutos en los que el eclipse sea visible desde Ibiza.

En caso de que se produzcan molestias oculares, alteraciones en la visión o cualquier otra situación que requiera atención sanitaria, el Govern recuerda que se puede contactar con los servicios de emergencias a través de los teléfonos 061 y 112.