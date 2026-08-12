Una multitud sigue el eclipse en Sant Antoni

Miles de personas han seguido el eclipse total de Sol desde la costa de Sant Antoni, muchas también a bordo de las numerosas embarcaciones que hay en la bocana del puerto, y también en las terrazas de establecimientos, que están abarrotadas. Los asistentes han asistido emocionados a una alineación de planetas que no se daba desde 1905, y han aplaudido cuando la Luna ha tapado por completo el Sol.

El aparcamiento de ses Variades se ha llenado de vehículos. Es Caló des Moro, sa Talaia de Sant Antoni y ses Variades son algunos de los lugares elegidos por numerosas personas para contemplar el fenómeno astronómico histórico.

Testimonios de los vecinos

"Por las piedras ya hay personas con la sombrilla, que allí nunca hay gente", explica una vecina de Sant Antoni en Ibiza ante la multitud que escoge un espacio privilegiado desde el que ver el eclipse de sol total, el fenómeno astronómico histórico.

Este miércoles a las 20.33, la luna tapó por completo el astro en Ibiza y, dado que Sant Antoni y toda la costa oeste de la isla eran lugares idóneos para su observación, había personas que escogieron 'butaca de cine' sobre las cinco de la tarde. Además, los vecinos de Sant Antoni informaron que el aparcamiento de ses Variades ya estaba lleno, tres horas y media antes del eclipse.

Una vecina muestra en un vídeo a cientos de personas que se reparten entre la cala, el paseo marítimo y las calles cercanas a es Caló des Moro. "El efecto eclipse: está todo a tope", señala la mujer del vídeo: "La playa ya ni se ve [de la cantidad de sombrillas y toallas que hay colocadas], hay mucha gente en el agua... Por allí al fondo donde están las motos de agua y los barcos, allí hay un montón de gente y nunca suele haber nadie, es el efecto eclipse, la gente ya empieza a coger sitio".

Ironiza, a su vez: "El agua tiene que estar maravillosa", por las múltiples personas que pasarán allí las siguientes horas. Dado que había restricciones de tráfico, varios vecinos y turistas han preferido ir varias horas antes para asegurarse que no se quedarán varados en medio de la carretera mientras ocurría el eclipse.