El Mercat Nou abre otro frente vecinal contra Triguero en Ibiza

El PSOE de Ibiza ha acusado al alcalde, Rafa Triguero, de convertir el futuro del Mercat Nou en “un nuevo conflicto vecinal” y ha defendido que este equipamiento continúe en su ubicación actual. Los socialistas consideran que la presentación de la plataforma ciudadana ‘No al cambio de ubicación del Mercat Nou’ confirma una situación que, aseguran, ya habían advertido: que el proyecto impulsado por el gobierno municipal del PP ha generado rechazo entre vecinos y comerciantes.

Sergio G. Cañizares

El grupo municipal socialista sostiene que el Mercat Nou necesita una reforma y una modernización, pero rechaza que para ello sea necesario trasladarlo a otro punto. A su juicio, no tiene sentido desplazar un equipamiento consolidado durante décadas para construir otro a escasos metros, eliminando además equipamientos deportivos y generando durante años una obra de gran impacto en el entorno.

La plataforma vecinal presentada esta semana ha expresado también su preocupación por el cambio de ubicación y ha planteado que el mercado se mantenga donde está actualmente, con un traslado temporal de los puestos mientras se ejecutan las obras. Según recoge el PSOE, la plataforma ha advertido además del impacto de los tres años de obras previstos, de la excavación de varias plantas subterráneas y de la transformación del entorno del Parc de la Pau.

Un proyecto anterior

Para los socialistas, la situación es especialmente grave porque, según defienden, existía una alternativa. El PSOE recuerda que el anterior gobierno progresista había trabajado un proyecto para el Mercat Nou pactado con los propios paradistas, que preveía su traslado temporal durante las obras. Esta opción, añade el grupo municipal, estaba condicionada a la aprobación del nuevo Plan General, desbloqueado finalmente en 2023. La concejala socialista Clara Rosselló ha afirmado que “el PP ya tenía un proyecto encima de la mesa y, una vez aprobado el Plan General, no había ningún impedimento para continuar trabajando en la reforma del Mercat Nou en su ubicación actual”.

Rosselló considera que “el problema es que Triguero no quiere hacer realidad ningún proyecto que haya sido trabajado durante las legislaturas progresistas, aunque sea una buena propuesta para la ciudad y estuviera respaldada por sus compañeros de partido en la anterior legislatura”. Desde el PSOE sostienen que Triguero ha sustituido una solución ya trabajada, en la que, según los socialistas, incluso el grupo popular estaba de acuerdo, por un proyecto propio “conflictivo”. La propuesta anterior, añaden, contemplaba la instalación de un mercado provisional con comodidades para los paradistas, ya valorado económicamente, y la construcción de un nuevo edificio con aparcamiento subterráneo.

Críticas a la forma de gobernar

El grupo socialista enmarca el conflicto del Mercat Nou dentro de una forma de gobernar que, según denuncia, está generando problemas en diferentes barrios de Ibiza. El PSOE recuerda las movilizaciones de sa Real, sa Colomina y es Llimoners contra el proyecto del macroaparcamiento, que finalmente Triguero retiró tras la protesta vecinal y la presentación de 2.444 firmas.

También cita los conflictos en torno a sa Peixateria, en el barrio de la Marina; el intento de hacer una nueva plaza en sa Colomina; el cambio de dirección de calles en ca n’Escandell; la instalación de una discoteca en Illa Plana y otros problemas en diferentes zonas de la ciudad.

Rosselló ha señalado que “Triguero primero decide en los despachos, después presenta el proyecto para hacerse vídeos y fotos, y finalmente son los vecinos los que tienen que salir a la calle para defender sus barrios”. La concejala socialista afirma que el alcalde “está convirtiendo los barrios de Ibiza en escenarios de conflicto porque no escucha antes de decidir” y sostiene que esta forma de actuar provoca que proyectos que podrían avanzar con consenso acaben convertidos “en conflictos políticos y vecinales”.

“El Mercat Nou es el ejemplo perfecto”, ha añadido Rosselló. “Había un proyecto para el equipamiento donde está ahora, con un traslado temporal de los paradistas. El Plan General se desbloqueó. El camino estaba abierto. Pero Triguero prefirió empezar de cero y plantear un nuevo proyecto en otra ubicación”.