Eclipse
Las mejores vistas para el Rey: verá el eclipse desde Son Marroig frente a sa Foradada, en Mallorca
El monarca es un gran aficionado a la astronomía desde niño
Felipe VI tendrá un mirador privilegiado para contemplar el eclipse en Mallorca. Lo verá desde una de las possessions más emblemáticas de la Serra de Tramuntana que está estrechamente ligada al archiduque Luis Salvador de Austria, pues la adquirió en 1877. Tal y como ha podido confirmar Diario de Mallorca, el lugar elegido por Casa Real es Son Marroig, desde donde se domina uno de los paisajes más reconocibles de la isla, con sa Foradada y el Mediterráneo en primer plano.
La finca conserva la casa museo dedicada al archiduque, sus jardines y el conocido templete de mármol de Carrara, convertido en una de las imágenes icónicas de la costa de Deià. No es la primera vez que el rey visita la possessió, pues en 2019 la recorrió junto a Letizia y sus hijas durante sus vacaciones oficiales en la isla. En esta ocasión, no ha trascendido si Felipe estará solo durante la observación del oscurecimiento del sol o le acompañarán ellas o su madre doña Sofía.
El monarca es un gran aficionado a la astronomía desde niño, un hobby que heredó de su abuela tal y como él ha confesado. Fue Federica de Grecia, madre de la reina Sofía, la que inculcó a Felipe VI desde pequeño su gran interés por la observación del cielo, que desarrolló cuando le regaló un telescopio.
Las otras monarquías que verán el eclipse en Baleares
Otras dos familias reales verán también el fenómeno del siglo desde las islas. Son las casas reales de Catar y la de Dubái. Los miembros regios de este último país contemplarán el eclipse desde un hotel mallorquín de su propiedad, el Jumeirah de Port de Sóller, en un evento privado que conducirá la Fundación del Instituto de Astronomía y Astronáutica de Mallorca.
En el caso de la familia real de Catar, es posible que lo hagan en Menorca desde alguno de los megayates que emplean durante sus vacaciones en aguas de Baleares, como el Katara o el Al Lusail, una colosal embarcación de 123 metros de eslora que está preparada para recibir a toda una corte real: 18 suites de lujo sirven de estancia para los 36 invitados que puede llegar a albergar el superyate. Según la agencia EFE, este miércoles, el Katara fondea cerca de Ciutadella.
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Fuente: Diario de Mallorca
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