Llama la atención: que los organizadores de la gran fiesta privada que se celebra este jueves en Sant Antoni sólo hayan pagado 199 euros al Ayuntamiento en concepto de tasa de actividad.

Que los organizadores de la gran fiesta privada que se celebrará el jueves 13 en Sant Antoni tan solo hayan pagado 199 euros al Ayuntamiento en concepto de tasa de actividad, porque el Consistorio sostiene que no tiene «ninguna ordenanza fiscal que regule el cobro de una tasa por la ocupación de este tipo de espacios». De modo que los promotores de este evento exclusivo y cuya producción cuesta un dineral han pagado una cantidad irrisoria por ocupar y cerrar unos terrenos municipales durante al menos tres semanas (entre preparativos, celebración y desmontaje), para una fiesta privada destinada a 350 invitados. La cita está organizada por la firma internacional Van Wyck & Van Wyck, radicada en Nueva York, famosa por organizar eventos de lujo y elitistas con personalidades mundiales.

Llama la atención

El despliegue sin precedentes que se ha preparado para afrontar la gran movilización de personas y vehículos que provocará hoy el eclipse de Sol total. La jornada será muy complicada, con cortes y restricciones de tráfico en carreteras de Sant Josep, Sant Antoni, Sant Joan y Formentera, donde se encuentran los lugares desde donde mejor se podrá ver el fenómeno astronómico histórico.