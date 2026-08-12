José Manuel Cano, usuario de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera: "En Ibiza hay falta de playas adaptadas"

"En Ibiza hay falta de playas adaptadas", indica José Manuel Cano, usuario de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera (Aemif), durante la presentación del servicio de accesibilidad y baño asistido de Cala Gració, que permanece operativo desde el pasado 1 de junio. "Es algo muy bueno para nosotros", reconoce Cano sobre esta iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Sant Antoni.

Cano confiesa que "no suele ir mucho a la playa" y critica que "todavía queda mucho por hacer para satisfacer, en las playas de la isla, las necesidades de las personas" que se encuentran en situaciones como la suya. "Debería haber más playas adaptadas en Ibiza, ya que hay muchas playas, pero pocas están adaptadas".

José Manuel Cano: "Se está mejorando con el paso del tiempo"

A pesar de ello, se muestra satisfecho con la evolución experimentada en este ámbito a lo largo de los años y menciona otros ejemplos: "Se está mejorando con el paso del tiempo. Cuando voy a la playa es casi siempre con Aemif y el otro día fuimos a Figueretes, que también es una playa adaptada, y la verdad es que me gustó bastante".

Cano, acompañado de una amiga de Aemif y bajo la supervisión de una trabajadora de la misma asociación, disfruta tranquilamente de las vistas al mar desde una plataforma de madera habilitada específicamente para personas con movilidad reducida. Protegidos del intenso sol de la mañana y sentados en sillas anfibias, contemplan cómo decenas de personas se refrescan en el agua. Para Cano, además, Cala Gració tiene un significado especial: "Es que aquí viví durante mucho tiempo en el municipio de Sant Antoni".

Federico Justiniano: "Todos deben tener la oportunidad de entrar al agua con seguridad"

Al margen del equipamiento específico y de la contratación de personal cualificado para facilitar el acceso a la playa de las personas con movilidad reducida, los socorristas desempeñan también un papel fundamental para garantizar su seguridad. Federico Justiniano, socorrista argentino que trabaja esta temporada en Cala Gració, explica que el servicio responde a una demanda existente. "Había mucha gente que estaba pidiendo estos servicios", señala. "Muchos habían venido hasta aquí para pedir información y, obviamente, nosotros se la damos".

Mientras una compañera vigila lo que ocurre en la playa, Justiniano destaca que "este servicio es algo bueno para todos" y reivindica la importancia de garantizar un acceso seguro al mar. "Todos deben tener la oportunidad de entrar al agua con seguridad y para eso estamos los socorristas. Estamos encantados de poder ayudar a la gente con movilidad reducida y de que puedan disfrutar de la playa en las mismas condiciones que el resto de visitantes".

En la presentación, celebrada este miércoles, 12 de agosto, en Cala Gració, también participa la concejala de Medio Ambiente, Playas, Limpieza y Bienestar Animal, Josefa Torres Costa, quien explica que el acto "sirve para dar mayor visibilidad a este servicio, que incluye herramientas para las personas con problemas de accesibilidad, como sillas anfibias, andadores o muletas".

Entre los recursos disponibles hay cuatro sillas anfibias y una infantil, cuatro juegos de muletas anfibias, chalecos salvavidas, elementos de flotación y un andador accesible. El servicio incluye también acceso a baños adaptados, vestuarios, zonas de sombra y duchas, además del mantenimiento y limpieza del material.

La concejala, además, invita "a todos los posibles usuarios beneficiarios a que hagan uso de estas herramientas", aunque recomienda "avisar previamente de su asistencia" para que tanto los recursos como el personal puedan estar preparados. En este sentido, Justiniano advierte de que "en ocasiones, no avisan".

Josefa Torres: "Ahora sí que podemos decir que contamos con una oferta que garantiza un baño asistido en plenas condiciones"

Además, Torres recuerda que "el Ayuntamiento trabaja desde 2014 en la mejora de la accesibilidad en las playas del municipio" y señala que, desde entonces, se ha avanzado "año tras año incorporando mejoras progresivamente" para ofrecer una mejor atención a los usuarios con problemas de movilidad.

Para la concejala, la situación de las personas con movilidad reducida en las playas de Sant Antoni ha mejorado de forma notable. "Ahora sí podemos decir que contamos con una oferta que garantiza un baño asistido en plenas condiciones, con todos los equipamientos necesarios y con los correspondientes técnicos y profesionales especializados", asegura.

Más allá de los avances logrados en Sant Antoni, Cano insiste en que el reto sigue siendo extender este tipo de recursos al conjunto de la isla. Para él, disponer de equipamientos adecuados y de personal especializado no solo facilita el acceso al mar, sino que permite que las personas con movilidad reducida puedan disfrutar de las playas con mayor autonomía y seguridad. "Se está mejorando con el paso del tiempo", reconoce, aunque su reivindicación sigue siendo clara: que cada vez haya más playas adaptadas en Ibiza.