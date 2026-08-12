Discotecas
El último baile de Ushuaïa Ibiza tendrá once horas de música sin pausa
ANTS protagonizará el ‘closing’ del club el 10 de octubre con once horas ininterrumpidas de música y actuaciones de Vintage Culture, Loco Dice, Hot Since 82, Andrea Oliva y Patrick Topping, entre otros
Ushuaïa Ibiza ya tiene fecha y cartel para despedir la temporada 2026. El club de Platja d’en Bossa celebrará su Closing Party el próximo sábado 10 de octubre, con ANTS al frente de una jornada que reunirá a 15 djs, once horas ininterrumpidas de música y siete sesiones ‘back to back’ (B2B).
El cartel incluye las actuaciones conjuntas de Vintage Culture y Loco Dice; East End Dubs y Hot Since 82; Andrea Oliva y Patrick Topping; Nic Fanciulli y Butch; Prunk y Fleur Shore; M-HIGH y Marlie; y Eliza Rose y Olive F. A ellos se sumará el residente de ANTS Raul Rodriguez.
Uno de los principales reclamos de la jornada será el primer B2B de East End Dubs y Hot Since 82, dos nombres destacados de la escena británica de house. East End Dubs ha protagonizado este verano una residencia de los miércoles en Hï Ibiza, mientras que Hot Since 82 mantiene desde hace años una estrecha vinculación con la escena electrónica de la isla.
También compartirán cabina Vintage Culture y Loco Dice. El productor brasileño combinará su propuesta, que transita entre el house, el tech house y otros sonidos de raíz electrónica, con la trayectoria del alemán Loco Dice, habitual de Ibiza y uno de los artistas ligados históricamente a ANTS.
Otra de las parejas será la formada por Andrea Oliva y Patrick Topping. Oliva ha sido uno de los artistas más estrechamente vinculados a ANTS desde los primeros años de la fiesta y durante esta temporada también ha contado con presencia habitual en Hï Ibiza. Topping, por su parte, es uno de los nombres consolidados del house británico de la última década.
El programa se completa con los B2B de Nic Fanciulli y Butch, Prunk y Fleur Shore, así como M-HIGH y Marlie, ambos debutantes en ANTS durante la temporada 2026. Eliza Rose y Olive F cerrarán la relación de sesiones conjuntas con una propuesta que combina influencias del house, el garage, el disco, el soul y el jazz.
El cierre de una temporada de grandes residencias
La fiesta del 10 de octubre pondrá el broche a una temporada en la que Ushuaïa Ibiza ha acogido residencias y eventos de artistas como David Guetta, Calvin Harris, Martin Garrix, Swedish House Mafia, Dimitri Vegas & Like Mike o ANTS, además de citas especiales protagonizadas por Armin van Buuren, elrow, HUGEL, J Balvin & DJ Snake y Ozuna, entre otros.
El closing formará parte de The Night League Closings, el fin de semana con el que el grupo despedirá la temporada en sus principales espacios de Ibiza, con programación en Ushuaïa Ibiza, [UNVRS] y Hï Ibiza. Las entradas y mesas VIP para la fiesta de cierre de Ushuaïa Ibiza ya están a la venta a través de los canales oficiales del club.
Suscríbete para seguir leyendo
- Crianza, concursos, serpientes y precios elevados: algunos de los retos a los que se enfrentan los criadores de pájaros en Ibiza
- Los cortes de tráfico en Ibiza por el eclipse comenzarán a las 12 del mediodía: guía de todas las restricciones de tráfico
- Absuelven al exdueño de la discoteca de Ibiza Privilege, acusado de intentar engañar a Matutes
- Es una vergüenza para los que tenemos barco. Esto debe estar gobernado por palurdos y paletos': la surrealista y vergonzante queja de una turista en Ibiza
- Una gran fiesta privada organizada por una famosa agencia internacional convoca a más de 300 invitados en sa Pedrera de Sant Antoni
- Compran todas las langostas de un restaurante de Ibiza para liberarlas en el mar: '2.600 euros la joda
- Llama la atención: El largo litigio que mantienen los empresarios José María Echániz y Abel Matutes por la discoteca Privilege (donde ahora se levanta UNVRS), de la que eran copropietarios
- Los bomberos rescatan dos clientes atrapados en un 'rent a car' en Ibiza