[UNVRS] se despide hasta 2027 con Mochakk, Adriatique y The Martinez Brothers

[UNVRS] despedirá su segunda temporada en Ibiza el próximo sábado 10 de octubre con una fiesta de cierre que reunirá a destacados nombres de la música electrónica internacional. El club ha dado a conocer este miércoles el cartel de su 'Closing Party 2026', que contará con actuaciones repartidas entre la Main Room, el Wild Comet y el Bunker.

La sala principal concentrará buena parte de los nombres más reconocidos de la noche. Por su cabina pasarán Adriatique, Dennis Cruz, East End Dubs, Franky Rizardo, Mochakk, Rafael y The Martinez Brothers, además de WhoMadeWho, que ofrecerá un hybrid DJ set.

El cartel combinará diferentes vertientes del house y la electrónica actual. Adriatique llevará a la pista su propuesta de electrónica melódica, mientras Dennis Cruz y East End Dubs representarán sonidos vinculados al house, el minimal y el deep tech. Franky Rizardo, Mochakk y The Martinez Brothers completarán una programación centrada especialmente en el ritmo y la música de baile.

La fiesta se extenderá también a Wild Comet, donde actuarán Bender, Dennis Quinn, DJ Mag All Stars, Kamma, Mella Dee y Mr Belt & Wezol. Por su parte, el espacio Bunker, de menor capacidad y concebido para ofrecer una mayor proximidad entre artistas y público, contará con Discoliscious y Melon Bomb.

Según ha explicado la organización, el cierre contará además con una producción creada específicamente para la última noche de la temporada, aprovechando la infraestructura tecnológica instalada en el recinto.

Segunda temporada del club

El cierre del 10 de octubre pondrá punto final a la segunda temporada de [UNVRS], inaugurado en Ibiza en 2025 e impulsado por The Night League, compañía responsable también de espacios y marcas como Ushuaïa Ibiza y Hï Ibiza.

Durante la temporada 2026, el club ha acogido residencias de artistas y conceptos como Anyma Presents ÆDEN, Armin van Buuren Presents A State Of Trance, Carl Cox, David Guetta Presents Galactic Circus, elrow, FIisher, Jamie Jones Presents Paradise, John Summit Presents Experts Only y Tiësto.

El recinto ha sido reconocido este año como número uno del mundo en el ranking de clubes de DJ Mag, según destaca la empresa promotora, que señala que [UNVRS] se convirtió en el primer club en alcanzar la primera posición de esta clasificación tras su temporada de debut.

The Night League concibió el espacio como un recinto de gran formato que combina la capacidad técnica y escénica de una arena con elementos propios de una discoteca. Su infraestructura permite modificar la puesta en escena y adaptar el espacio a las necesidades de las diferentes residencias y eventos.

Con la fiesta del 10 de octubre, [UNVRS] pondrá así el broche final a una temporada iniciada en mayo y despedirá su programación de 2026 con una de las citas de mayor formato de su calendario.

Las entradas y reservas de mesas VIP para la fiesta de cierre ya se encuentran a la venta a través de los canales oficiales del club.