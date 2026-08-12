Santa Eulària se blinda ante el eclipse en Ibiza: activa por primera vez su Plan de Emergencias Municipal

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha activado este miércoles por primera vez el Plan de Emergencias Municipal (PEMU) con motivo del eclipse solar total previsto para esta tarde. La alcaldesa, Carmen Ferrer, ha comunicado a los servicios de emergencias la puesta en marcha del dispositivo en situación operativa 0 entre las 10 y las 22 horas.

La medida supone mantener en prealerta los recursos municipales ante las circunstancias extraordinarias previstas durante la jornada, especialmente por el incremento de la movilidad y los riesgos asociados a una elevada concentración de personas.

El eclipse alcanzará su fase de totalidad en torno a las 20.33 horas y se espera que provoque un importante volumen de desplazamientos por la isla, especialmente desde Santa Eulària hacia otros municipios de Ibiza para buscar puntos desde los que observar el fenómeno.

El mercadillo hippy y 5.500 personas

La situación se verá condicionada además por la celebración del mercadillo hippy de Punta Arabí, que tiene lugar cada miércoles y para el que este 12 de agosto se prevé una afluencia de hasta 5.500 personas. Esta circunstancia añadirá presión a la red viaria del municipio durante buena parte del día y, especialmente, a partir de las 15 horas.

Según las previsiones municipales, algunos de los puntos donde podrían registrarse las mayores retenciones son la vía Margarita Ankermann, en el núcleo de Santa Eulària, y la circunvalación de Jesús, tanto durante las horas previas al eclipse como en los desplazamientos posteriores.

Ante esta situación excepcional, el Ayuntamiento recomienda a la ciudadanía priorizar el transporte público y reducir al mínimo imprescindible el uso del vehículo privado a partir del mediodía.

En caso de que sea necesario desplazarse en coche, el Consistorio aconseja planificar los trayectos con suficiente antelación y tener en cuenta la posibilidad de que se produzcan retenciones y que los tiempos de viaje sean superiores a los habituales.