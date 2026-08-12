Ibiza guarda un minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Colombia

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, junto a miembros de la corporación municipal y funcionarios del Consistorio, ha participado este miércoles en un minuto de silencio convocado frente al edificio municipal del Cetis en memoria de las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste de Colombia el pasado lunes, 10 de agosto.

Con este gesto, el Ayuntamiento de Ibiza ha querido expresar su condolencia, solidaridad y apoyo tanto a los familiares de las víctimas como a los vecinos y vecinas de nacionalidad colombiana que residen en la capital ibicenca, una comunidad con una presencia significativa en el municipio.

Colombianos residentes en Ibiza

Según los datos municipales, actualmente hay 1.859 personas de nacionalidad colombiana empadronadas en Ibiza, de las cuales 942 son hombres y 917 mujeres, lo que refleja el peso demográfico de este colectivo en la ciudad.

Durante el acto, el alcalde ha trasladado especialmente su apoyo a la comunidad colombiana residente en el municipio ante la difícil situación provocada por el seísmo y sus consecuencias, mostrando la cercanía del Consistorio con quienes puedan tener familiares o allegados afectados por la catástrofe natural.

El terremoto, que se produjo el pasado lunes en territorio colombiano, ha causado al menos 250 víctimas hasta la fecha, así como numerosos daños materiales, y ha generado una ola de solidaridad internacional hacia el país sudamericano. La convocatoria de este miércoles en Ibiza se suma a otras muestras de apoyo institucional que se están sucediendo en distintos puntos de España con comunidades colombianas residentes.