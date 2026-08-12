Dabiz Muñoz y Abel Matutes, nuevos embajadores del lujo en Ibiza

Ibiza Luxury Destination (ILD), el club de producto de Fomento del Turismo de la Isla de Ibiza, celebrará el próximo 19 de agosto su encuentro anual con socios y partners en 'BLESS Ibiza The Site'. La cita servirá además para presentar oficialmente a Abel Matutes Prats y Dabiz Muñoz como nuevos embajadores del club, con el objetivo de reforzar la proyección de Ibiza como destino vinculado al turismo de experiencias exclusivas.

Nuria Moreno, será la encargada de anunciar ambos nombramientos durante el encuentro. Los dos nuevos embajadores proceden de ámbitos profesionales diferentes, aunque estrechamente relacionados con la imagen que ILD quiere proyectar de la isla. Abel Matutes Prats es presidente de Palladium Hotel Group y cuenta con una amplia trayectoria empresarial vinculada al sector turístico y hotelero. En 2007 fue nombrado director general de la entonces Fiesta Hotel Group, compañía que posteriormente pasó a denominarse Palladium Hotel Group.

Por su parte, Dabiz Muñoz es el chef al frente de DiverXO, en Madrid, restaurante distinguido con tres estrellas Michelin. El cocinero ha reforzado además recientemente su vinculación con Ibiza con la apertura de StreetXO Ibiza, que abrió sus puertas el pasado 1 de junio en Playa d’en Bossa, dentro de The Site Ibiza. La llegada de este concepto gastronómico a la isla se suma a sus establecimientos de Madrid y Dubái.

Dos perfiles que representan excelencia, innovación y proyección internacional

Desde Ibiza Luxury Destination consideran que ambos perfiles representan valores como la excelencia, la innovación y la proyección internacional, y confían en que su incorporación como embajadores contribuya a dar mayor visibilidad a Ibiza en los principales mercados internacionales. El club busca proyectar una imagen de la isla en la que la calidad, la autenticidad y el servicio de primer nivel sean elementos diferenciadores.

Además de la presentación de los nuevos embajadores, durante el encuentro anual se entregará un reconocimiento honorífico a los nuevos socios que se incorporan a Ibiza Luxury Destination, con el que la entidad quiere poner en valor su compromiso con la calidad, la innovación y el desarrollo de una propuesta turística diferencial.

La cita servirá asimismo para reunir a los miembros del club en un mismo espacio y favorecer la cooperación entre las distintas empresas vinculadas al segmento turístico premium. Ibiza Luxury Destination busca de esta forma continuar desarrollando una estrategia común que permita fortalecer la oferta turística de la isla y su presencia en el mercado internacional.

Con la incorporación de nuevos socios y embajadores, ILD reafirma su apuesta por un modelo turístico de alto valor añadido y por la colaboración entre las empresas del sector como instrumento para seguir situando a Ibiza entre los destinos internacionales asociados al turismo de experiencias exclusivas.

El encuentro tendrá lugar en BLESS Ibiza The Site, establecimiento perteneciente a BLESS Collection Hotels, una de las marcas gestionadas por Palladium Hotel Group. Según la información facilitada por la organización, el grupo hotelero español, propiedad de Grupo Empresas Matutes (GEM), cuenta con más de 50 años de experiencia, opera más de 40 hoteles y dispone de más de 13.000 habitaciones repartidas en nueve países.