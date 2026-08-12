Santa Eulària lanza la séptima edición de 'Joves al Carrer' con actividades gratuitas para jóvenes

El Ayuntamiento de Santa Eulària volverá a llevar el ocio, el deporte y la creatividad a las calles de todas las parroquias del municipio con una nueva edición de 'Joves al Carrer', una iniciativa que alcanza este año su séptima edición y que celebrará su séptimo aniversario con cinco jornadas de actividades gratuitas dirigidas a jóvenes de entre 11 y 18 años durante los meses de septiembre y octubre.

El programa, impulsado por el departamento de Juventud del Ayuntamiento de Santa Eulària con la colaboración del Consell Insular d'Eivissa, se desarrollará cada sábado de septiembre y un sábado de octubre, entre las 18.30 y las 21.30 horas. La primera sesión tendrá lugar en Santa Gertrudis el 5 de septiembre. Las siguientes se celebrarán en Santa Eulària, el 12 de septiembre; Puig d'en Valls, el 19 de septiembre; Jesús, el 26 de septiembre, y Sant Carles, el 17 de octubre.

Cluedo y 'escape rooms'

Las jornadas incluirán juegos de lógica y misterio, con propuestas como Cluedo y escape rooms. En estas actividades las plazas son limitadas y será necesaria inscripción previa, indicando el nombre completo, la fecha de nacimiento y el contacto de un adulto a través del correo puntjove@santaeularia.com antes de las 14 horas del viernes anterior a cada jornada.

La creatividad será otra de las protagonistas del programa, con actividades como la elaboración de velas, cremas, ambientadores naturales, pulseras con cristales, collares, arte en miniatura o plant art, entre otras. Además, como cada año, habrá una zona de estampación textil, tattoo bar, maquillaje y trenzas y peinados con abalorios.

También se han previsto actividades especiales vinculadas a la creatividad que únicamente se desarrollarán durante una jornada concreta, como un fotomatón de ilustraciones en Jesús y la creación de grafitis en Santa Gertrudis.

Deporte entre las actividades

El deporte estará presente a través de los tradicionales partidos de 3x3 de básquet y el concurso de tiros y cao en las parroquias de Puig d'en Valls y Santa Eulària. En este último habrá un premio por valor de 50 euros en vales intercambiables en tiendas juveniles. La inscripción deberá realizarse en las pistas el mismo día.

Entre las demás actividades físicas disponibles figuran el skate inclusivo y una amplia variedad de hinchables juveniles, como el toro mecánico, la barredora, los gladiadores o la mini feria. Asimismo, para que toda la familia pueda disfrutar de las jornadas, se incluirá un kids corner con talleres infantiles, hinchables en la mayoría de las parroquias, juegos gigantes y maquillaje infantil, además de food trucks.

Día Internacional de la Juventud

La iniciativa se presenta en el marco del Día Internacional de la Juventud, que se celebra el 12 de agosto y cuyo lema este año es 'Contextos diversos, aspiraciones comunes'. El Ayuntamiento destaca con este lema que, aunque los jóvenes de todo el mundo vivan realidades muy dispares, "sueñan con un futuro similar que les ofrezca igualdad de oportunidades, dignidad y una educación de calidad".

En este contexto, el Ayuntamiento plantea estas jornadas como un espacio que busca ofrecer a los jóvenes intercambio, participación y ocio saludable, en el que puedan compartir experiencias con otros jóvenes del municipio con independencia de su procedencia.