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Rescatadas once personas de origen magrebí al sur de Formentera

La embarcación fue localizada a unas 30 millas de la isla y en el operativo participaron Salvamento Marítimo y la Guardia Civil

Galería: migrantes argelinos llegados en pateras a Formentera

Galería: migrantes argelinos llegados en pateras a Formentera / Javi Parejo

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Redacción Ibiza

Ibiza

Un total de once personas de origen magrebí han sido rescatadas este miércoles a primera hora de la mañana cuando se encontraban a unas 30 millas al sur de la isla de Formentera.

El operativo se ha llevado a cabo alrededor de las 6 de la mañana, momento en el que se ha procedido al rescate de las once personas que se encontraban en aguas próximas a las Pitiusas.

En las labores de auxilio han intervenido efectivos de Salvamento Marítimo y agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Santa Eulària, que han participado en el dispositivo desplegado para atender a los ocupantes.

Este nuevo rescate se ha producido en una zona en la que periódicamente se localizan embarcaciones con personas que tratan de alcanzar las costas de las Pitiusas.

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Por el momento, no se han facilitado más detalles sobre el estado de salud de las personas rescatadas ni sobre las circunstancias en las que fueron localizadas.

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