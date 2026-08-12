Migración
Rescatadas once personas de origen magrebí al sur de Formentera
La embarcación fue localizada a unas 30 millas de la isla y en el operativo participaron Salvamento Marítimo y la Guardia Civil
Un total de once personas de origen magrebí han sido rescatadas este miércoles a primera hora de la mañana cuando se encontraban a unas 30 millas al sur de la isla de Formentera.
El operativo se ha llevado a cabo alrededor de las 6 de la mañana, momento en el que se ha procedido al rescate de las once personas que se encontraban en aguas próximas a las Pitiusas.
En las labores de auxilio han intervenido efectivos de Salvamento Marítimo y agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Santa Eulària, que han participado en el dispositivo desplegado para atender a los ocupantes.
Este nuevo rescate se ha producido en una zona en la que periódicamente se localizan embarcaciones con personas que tratan de alcanzar las costas de las Pitiusas.
Por el momento, no se han facilitado más detalles sobre el estado de salud de las personas rescatadas ni sobre las circunstancias en las que fueron localizadas.
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