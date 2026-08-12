Eclipse en Ibiza
Ibiza y Formentera se vuelcan con el eclipse total de Sol: jornada histórica entre carreteras cerradas, nubes y aplausos
Las nubes empañaron el fenómeno astronómico, impidiendo la visión completa del eclipse, aunque los asistentes pudieron ver cómo se hacía de noche y amanecía
Miles de personas se congregaron en las costas oeste de Eivissa y Formentera para presenciar el eclipse, a pesar de las alertas por incendio y altas temperaturas
Miles de personas llenaron este miércoles las costas oeste de Ibiza y Formentera para vivir el fenómeno astronómico del siglo: el eclipse total de Sol. Una jornada histórica con un despliegue sin precedentes para garantizar, en un día con alertas por incendio y altas temperaturas, la seguridad, dentro de lo posible. Un momento que se vio empañado por las nubes, que impidieron que el espectáculo pudiera contemplarse como la mayoría había previsto. Eso sí, todos vieron cómo se hacía la noche y volvía a amanecer. Bueno, a atardecer. Aunque las nubes hicieron contener la respiración a quienes esperaban el momento, finalmente pudieron contemplar una escena de una belleza que sobrecogió a muchos: el Sol, mordido por la Luna, escondiéndose en el mar.
A las doce del mediodía comenzaron los cierres y restricciones en las carreteras que conducen a las zonas en las que se preveía que podían. La primera carretera cerrada, la de Cala d’Hort, a la que siguieron, a lo largo del día, cierres en las vías de es Codolar, Cap des Falcó, sa Talaia de Sant Josep, Comte, Cala Llentrista, Cala Llentia, Cala Tarida, el puerto de Sant Antoni y ya, a primera hora de la tarde, a falta de un par de horas para el inicio del eclipse, previsto a las siete y media de la tarde, las restricciones de tráfico llegaban al norte de la isla: Benirràs y Portinatx. Este último punto, a los pies del faro de Moscarter, fue el escogido por la Agrupació Astronòmica d’Eivissa (AAE) para seguir el fenómeno.
La movilidad era uno de los grandes retos de la jornada y, a pesar del intenso tráfico, no se registraron grandes incidentes. Desde el centro de coordinación de Emergencias señalaron que hasta las nueve de la noche se registraron en las Pitiüses ocho incidentes relacionados con el eclipse: tres en Sant Antoni, otros tres en Sant Josep, uno en Sant Joan y otro en Formentera, aunque no ofrecieron más detalles.
Calas y playas llenas
Las calas con vistas a la puesta de sol se llenaron de gente. Y de todo tipo de embarcaciones, desde modestos llaüts a enormes yates, que tomaban posiciones para no perderse el espectáculo. Cientos de barcos se concentraban en ses Variades, Platges de Comte, Cala Tarida, Cala Carbó y toda la zona de costa que tiene vistas a es Vedrà. También aunque en menor cantidad, había numerosas embarcaciones frente a Portinatx y Benirràs. En el caso de Formentera la inmensa mayoría coincidían en ses Illetes, el pas des Trucadors y el Cavall d’en Borràs. Otro de los puntos más concurridos era la costa de Cala Saona, una de las más populares de la isla para ver la puesta de sol.
«Está todo a tope», comentaba una vecina de Caló des Moro al ver cómo la gente comenzaba a llenar la zona en lo que bautizaba como «el efecto eclipse». «La playa ya ni se ve», añadía mientras seguían llegando personas, gafas en mano. El flamante bulevar Vara de Rey de Sant Antoni también estaba a reventar. Ríos de personas, tanto turistas como residentes, rumbo a la puesta de sol más esperada de los últimos años.
En algunos puntos de la costa oeste de las Pitiusas se concentraron miles de personas. Los más concurridos, los de Sant Antoni y Sant Josep: ses Variades, Caló des Moro, s’Arenal, Port des Torrent, Cala Vedella, Cala Tarida, Cala d’Hort y Comte. En todos ellos, también en Portinatx y Benirràs, los dos puntos principales para observar el eclipse en el norte, y en Formentera (donde la gente se concentró en s’Estany des Peix, Barbaria, Cala Saona y es Arenals), los afortunados asistentes al espectáculo astronómico del siglo no pudieron evitar aplaudir cuando el Sol, después de quedar cegado por la Luna a las 8.32 minutos (uno más en Formentera), volvió a brillar.
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