Ibiza encabeza los precios del alquiler en Baleares, con una media de 1.866 euros al mes para una vivienda de 80 metros cuadrados en julio de 2026, lo que equivale a 23,32 euros por metro cuadrado y supone un incremento interanual del 8,5%, según los últimos datos del Índice Inmobiliario Fotocasa. Santa Eulària aparece como el tercer municipio más caro de las islas, con 1.844 euros mensuales y 23,05 euros por metro cuadrado, después de registrar una subida interanual del 23,3%, mientras que en Sant Antoni el alquiler medio alcanza los 1.744 euros al mes y los 21,80 euros por metro cuadrado.

Los datos sitúan así a tres municipios de Ibiza entre las cuatro localidades con los alquileres más elevados de Baleares. Tras Ibiza se encuentra Calvià, con un precio medio de 1.854 euros mensuales para una vivienda de 80 metros cuadrados y 23,17 euros por metro cuadrado, un 0,7% más que un año antes. A continuación figuran Santa Eulària y Sant Antoni. Por detrás se sitúan Palma, con 1.529 euros al mes y 19,11 euros por metro cuadrado, un 0,6% más; Llucmajor, con 1.418 euros y 17,73 euros por metro cuadrado; y Manacor, con 1.210 euros mensuales y 15,13 euros por metro cuadrado.

En el conjunto de Baleares, alquilar una vivienda de 80 metros cuadrados cuesta de media 1.526 euros al mes. El precio del alquiler se situó en julio en 19,07 euros por metro cuadrado, después de registrar una subida interanual del 0,3%. Los datos de Fotocasa recogen además un descenso acumulado del 2,2% en la comunidad.

"Cotas históricamente elevadas"

"El mercado del alquiler en Baleares se consolida en cotas históricamente elevadas, situando el precio medio por encima de los 19 euros por metro cuadrado. Aunque la variación interanual muestra una relativa estabilización con un leve repunte del 0,3%, la realidad es que el coste de arrendar una vivienda tipo roza los 1.530 euros al mes. La condición de insularidad, sumada a una intensa demanda tanto local como internacional, mantiene la tensión en el archipiélago en niveles muy exigentes", explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Baleares es la segunda comunidad autónoma con el alquiler más caro de España para una vivienda de 80 metros cuadrados. La primera posición corresponde a Madrid, donde el precio medio alcanza los 1.542 euros mensuales y los 19,27 euros por metro cuadrado, con una subida interanual del 8,6% y un descenso acumulado del 0,2%. En Baleares, la media es de 1.526 euros, 19,07 euros por metro cuadrado, un incremento interanual del 0,3% y un descenso acumulado del 2,2%.