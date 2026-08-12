Náutica
Un fallo eléctrico retrasa la salida del ferri Barcelona-Ibiza
Trasmed ofreció alternativas de viaje y alojamiento a bordo a los pasajeros afectados mientras sus equipos técnicos trabajaban para solucionar la incidencia
Europa press
Una incidencia eléctrica sobrevenida registrada este martes por la noche en el ferri 'Ciudad de Granada' impidió que el buque cubriera en el horario previsto la ruta entre Barcelona e Ibiza, según ha informado este miércoles la naviera Trasmed.
El problema se produjo antes de la salida del barco y obligó a alterar la operativa prevista para los pasajeros que tenían previsto desplazarse hasta la isla. La compañía ha explicado que, desde el momento en que se detectó la incidencia, la tripulación y los equipos técnicos y operativos trabajaron de manera coordinada para localizar el origen del fallo y restablecer el servicio.
Incertidumbre de los pasajeros
Trasmed ha reconocido las molestias ocasionadas y ha señalado que es consciente de «la incertidumbre» que la situación pudo generar entre los viajeros afectados. Mientras se desarrollaban los trabajos técnicos, la naviera atendió a las personas que se encontraban en el puerto y puso en marcha diferentes medidas para reducir el impacto del retraso en sus planes de viaje.
Entre las soluciones ofrecidas, la compañía facilitó la reorganización de los desplazamientos y la gestión de alternativas de viaje para que los pasajeros pudieran llegar a su destino lo antes posible.
Además, aquellos viajeros que permanecieron a la espera tuvieron la posibilidad de pernoctar a bordo del propio ferri, una medida que, según Trasmed, se puso a disposición de los afectados con el objetivo de garantizar una mayor comodidad hasta que pudiera resolverse la incidencia.
La avería quedó finalmente solucionada y la compañía ha confirmado que la operativa del servicio se desarrolla ya con normalidad. Trasmed ha lamentado lo ocurrido y ha reiterado sus disculpas a todos los pasajeros afectados por el retraso en la conexión marítima entre Barcelona e Ibiza.
El incidente afectó así de manera puntual a una de las conexiones marítimas entre la Península y la isla en plena temporada de verano, aunque la naviera asegura que, una vez subsanado el problema eléctrico, el servicio ha podido recuperar su funcionamiento habitual.
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