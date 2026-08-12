Un fallo eléctrico retrasa la salida del ferri Barcelona-Ibiza

Una incidencia eléctrica sobrevenida registrada este martes por la noche en el ferri 'Ciudad de Granada' impidió que el buque cubriera en el horario previsto la ruta entre Barcelona e Ibiza, según ha informado este miércoles la naviera Trasmed.

El problema se produjo antes de la salida del barco y obligó a alterar la operativa prevista para los pasajeros que tenían previsto desplazarse hasta la isla. La compañía ha explicado que, desde el momento en que se detectó la incidencia, la tripulación y los equipos técnicos y operativos trabajaron de manera coordinada para localizar el origen del fallo y restablecer el servicio.

Incertidumbre de los pasajeros

Trasmed ha reconocido las molestias ocasionadas y ha señalado que es consciente de «la incertidumbre» que la situación pudo generar entre los viajeros afectados. Mientras se desarrollaban los trabajos técnicos, la naviera atendió a las personas que se encontraban en el puerto y puso en marcha diferentes medidas para reducir el impacto del retraso en sus planes de viaje.

Entre las soluciones ofrecidas, la compañía facilitó la reorganización de los desplazamientos y la gestión de alternativas de viaje para que los pasajeros pudieran llegar a su destino lo antes posible.

Además, aquellos viajeros que permanecieron a la espera tuvieron la posibilidad de pernoctar a bordo del propio ferri, una medida que, según Trasmed, se puso a disposición de los afectados con el objetivo de garantizar una mayor comodidad hasta que pudiera resolverse la incidencia.

La avería quedó finalmente solucionada y la compañía ha confirmado que la operativa del servicio se desarrolla ya con normalidad. Trasmed ha lamentado lo ocurrido y ha reiterado sus disculpas a todos los pasajeros afectados por el retraso en la conexión marítima entre Barcelona e Ibiza.

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El incidente afectó así de manera puntual a una de las conexiones marítimas entre la Península y la isla en plena temporada de verano, aunque la naviera asegura que, una vez subsanado el problema eléctrico, el servicio ha podido recuperar su funcionamiento habitual.