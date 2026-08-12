¿Tienes un vuelo hoy?: el eclipse obliga a extremar la previsión para llegar al aeropuerto en Ibiza

Iberia ha avisado a sus clientes de que el eclipse solar de este 12 de agosto puede provocar un importante incremento de los desplazamientos en distintos puntos de la Península y Baleares, una situación que podría complicar los accesos a los aeropuertos y alargar los tiempos habituales de llegada.

En una comunicación remitida a los pasajeros, la compañía señala que durante la jornada pueden adoptarse medidas especiales de gestión del tráfico e incluso restricciones puntuales de movilidad, por lo que recomienda planificar con antelación el desplazamiento hasta el aeropuerto, consultar previamente las mejores opciones de acceso y utilizar el transporte público siempre que sea posible.

Estar entre tres y cuatro horas antes del vuelo

La aerolínea aconseja también realizar el check-in online, bien a través de su aplicación móvil o de su página web, para agilizar el paso por el aeropuerto y evitar esperas innecesarias. En caso de que el pasajero no pueda realizar la facturación por internet y tenga que hacerla presencialmente, resulta aconsejable acudir al aeropuerto con un margen de entre tres y cuatro horas antes de la salida del vuelo, especialmente durante una jornada en la que se prevé una movilidad excepcional.

Iberia recuerda además a los viajeros que pueden consultar antes de salir de casa el estado de su vuelo a través de su página web o desde el apartado de gestión de reservas.

El eclipse solar ha generado una elevada expectación en Baleares y en otros puntos de España, por lo que la coincidencia de numerosos desplazamientos puede traducirse en mayor tráfico y tiempos de acceso superiores a los habituales durante este miércoles.