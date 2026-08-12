Hï Ibiza despide 2026 con Black Coffee, Skepta y The Martinez Brothers en su última noche

Hï Ibiza ya tiene fecha para su Closing Party 2026. El club de Platja d'en Bossa cerrará la temporada el próximo viernes 9 de octubre con una noche pensada, según ha explicado el propio club, alrededor de aquello que ha definido su identidad desde su apertura: culturas, sonidos y comunidades distintas compartiendo una misma pista de baile.

La sala principal de la discoteca, el Theatre, ofrecerá un recorrido que irá del afro house y el latin house a sonidos más profundos y orientados al club. Black Coffee, residente de los sábados y una de las figuras más asociadas a la historia reciente de Hï Ibiza, regresará a la sala en la que se ha convertido en habitual cada verano. Le acompañarán The Martinez Brothers, referentes de la escena house internacional con una larga trayectoria ligada a la isla, y Paco Osuna, residente de los martes en la Club Room con NOW HERE, que para el closing cambiará de sala y llevará al Theatre su experiencia como uno de los grandes nombres de la electrónica española.

El cartel de esta sala también recoge algunas de las corrientes que han marcado la temporada. Adam Ten & Mita Gami aportarán un sonido que conecta el house con influencias de distintas partes del mundo, mientras que Maz & Antdot, responsables este verano de la fiesta Dawn Patrol en el club, llevarán al cierre su visión del afro house y la electrónica contemporánea. La artista emergente británica Delilah completa un cartel concebido como un viaje por diferentes escenas y generaciones de la música de baile.

En la Club Room, Skepta liderará un último 'takeover' de Más Tiempo, la residencia que este verano ha llevado al club una mirada distinta sobre el house británico, vinculada a la cultura y la energía del artista más allá de la música electrónica. Djammin, Meeshy, Ossie y The Menendez Brothers completarán la noche junto a él.

El recorrido continuará en el Wild Corner, el espacio más "imprevisible" del club, donde Candidate, Edd, Melon Bomb, MiNNA y Saigon ofrecerán una selección de clásicos del dance, el house y la disco, en una tercera pista pensada para la espontaneidad y la cercanía entre artista y público.

Una temporada de residencias

El cierre pone punto final a una temporada en la que Hï Ibiza ha programado residencias como Andrea Oliva Presents All I Need, Argy & ARTBAT, Black Coffee, CAMELPHAT Present Summer of Love, Dom Dolla, East End Dubs Presents Eastenderz, Francis Mercier Presents Solèy o Skepta Presents Más Tiempo, entre otras.

Reconocido durante cuatro años consecutivos como Club Nº1 del Mundo por DJ Mag (2022, 2023, 2024 y 2025), Hï Ibiza combina dos salas principales, una tercera pista en constante evolución, terrazas al aire libre y la primera galería de arte dentro de un club.

La Closing de Hï Ibiza abrirá además el fin de semana de cierres de The Night League, que continuará entre Ushuaïa Ibiza y [UNVRS]. Las entradas y reservas VIP ya están disponibles en hiibiza.com.