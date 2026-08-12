Fallece un hombre tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en un yate en una playa de Ibiza

Un hombre ha fallecido esta tarde en Platges de Comte tras sufrir "una afectación de salud en un barco", según ha informado la dirección general de Emergencias durante una de sus comparecencias para comunicar los incidentes durante este miércoles, dentro del dispositivo especial por el eclipse. Un suceso, sin embargo, que el director general de Emergencias del Govern, el ibicenco Pablo Gárriz, ha señalado que no se incluye dentro de este dispositivo. Gárriz ha explicado que el hombre fue atendido por profesionales del 061 que le practicaron la reanimación cardiopulmonar, a pesar de lo cual fue imposible salvarle.

"En ese momento me encontraba a bordo de una embarcación particular y presenciamos cómo una persona, tras salir del agua e intentar subir a su embarcación, sufrió una parada cardiorrespiratoria", explica Paola, una enfermera de Cruz Roja que está de vacaciones en la isla y que en ese momento se encontraba también fondeada en aguas de Comte y que contempló toda la escena. "Las personas que se encontraban en la embarcación actuaron inmediatamente, iniciando las maniobras de RCP. Poco después, al encontrarse en la zona los servicios de socorrismo, los socorristas acudieron con el DEA [desfibrilador] y continuaron con las maniobras de reanimación", continúa.

Al ser enfermera "y teniendo formación y experiencia profesional como enfermera en atención y respuesta ante emergencias" se acercó para ofrecer su ayuda a los profesionales que estaban atendiendo al hombre. "Mi colaboración se centró en facilitar la canalización y mantenimiento de una vía venosa periférica permeable, con el objetivo de que estuviera disponible para la continuidad de la atención y el posterior traslado sanitario", señala Paola, quien destaca la labor de los servicios de emergencia de la isla.