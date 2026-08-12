El eclipse se salva a última hora en Ibiza

La sensación vivida en Sant Antoni ha sido equiparable a una remontada. De las épicas. Como aquella final de Champions League de Estambul en 2005, cuando el Liverpool se fue al descanso perdiendo 3-0 y acabó dejando al Milan con un palmo de narices. La gente que pase del fútbol y que ha vivido el eclipse total en la bahía de Portmany ahora puede comprender lo que sentimos los aficionados.

De camino desde Vila, nada parece indicar que el fenómeno astronómico del siglo, al menos por estas latitudes, pudiera arruinarse. La carretera está animada, pero sin agobios, y el horizonte aparece completamente despejado.

En el puente de Can Tomàs, tras pasar la cuesta de sa Casilla, sorprende ver que hay gente cogiendo sitio en el puente peatonal. Resulta que es un mirador inmejorable de la bahía, especialmente para los fotógrafos.

El operativo de Protección Civil restringe el tráfico a la entrada del núcleo urbano, junto a la rotonda de la avenida de Portmany. No hay problema. Aún queda algún sitio en el aparcamiento público que hay al lado, recientemente ampliado hasta las 600 plazas.

Empieza a escucharse un bombo a todo volumen a lo lejos. Al llegar al Huevo de Colón, se desvela el misterio. Una multitud de jóvenes se dirige hacia la avenida del Doctor Fleming, donde se celebra el Feels Like Festival, con dj de renombre como Jamie Jones o Franky Rizardo. La playa de s’Arenal, desde el muelle de las golondrinas hasta la desembocadura del torrente de Buscastell, queda reservada para este evento privado, a 50 euros la entrada más barata.

El paseo marítimo es un hormiguero y dos chicas van ofreciendo a gritos, en inglés y en español, gafas para ver el eclipse, a cinco euros la unidad. Pero si alguien pretendía disfrutar de este fenómeno en esta parte de la playa se va a topar con que la valla que cierra todo el recinto del festival, de unos dos metros y medio, ha fastidiado la postal. Toca dirigirse a ses Variades.

El Passeig de ses Fonts está bien animado, nada raro en pleno agosto, aunque allí no se va a poder contemplar el eclipse. En cambio, la calle de Santa Agnès, y el resto del West End, es todo desolación.

El único movimiento que se aprecia es el de la chica que está restaurando el mural de Okuda en la plaza que se formó tras el derribo de Can Tunís. Allí está la confluencia con la calle de Vara de Rey, ahora convertida en bulevar hasta ses Variades, el litoral de Sant Antoni mundialmente famoso por su puesta de sol.

Al fondo, parece que se va formando una procesión. «Pasa mucha más gente de la que se ve normalmente a esta hora», comenta Toni Torres, la segunda generación al frente del Bar Támesis.

Una multitud ya está congregada en ses Variades mucho antes del eclipse. / J.A.Riera

El mostrador de Multiópticas luce dos grandes carteles que informan de que no quedan gafas para el eclipse. Las han agotado todas por la mañana. Desesperado, un joven turista pregunta al encargado si puede encontrar en algún sitio.

Se llama Mustafá, es libanés y lleva desde el viernes en Ibiza. «No tenía ni idea de que había un eclipse hasta hace dos días. Me enteré por una conversación en mi hostal», revela.

Fuera, Yolanda espera en el bulevar al resto de su familia con su hijo y su nieta, cargando con una mochila nevera. Vienen de Santa Eulària y van bien surtidas con las gafas que ha conseguido en la escuela municipal de verano, donde trabaja.

Un grupo de siete adolescentes, también de Santa Eulària, van comentando que, aunque aún no es la hora, el sol ya es dañino para la vista.

«Jamás he visto tanta gente en Sant Antoni», se asombra María Antònia Ribas. Solo ha tenido que andar unos pocos metros desde su casa, con su hijo y su nieta, para llegar hasta Caló des Moro. Una multitud, rodeada de sombrillas y neveras, se prolonga a ambos lados de toda la costa rocosa, hasta ses Variades y sa Cova de ses Llagostes.

También se observa, muy a lo lejos, un ir y venir de gente por el Cap Blanc o la cima de sa Talaia. «¡Ya empieza!», se empieza a oír por todas partes, mientras todo el mundo se empieza a poner las gafas.

El susto

Como falta casi una hora para que llegue el eclipse total, da tiempo de buscar un lugar más tranquilo. Sin embargo, sobre las ocho de la tarde, un lamento general se expande alrededor de la calita de ses Coves Blanques, llegando al puerto. Unas nubes están tapando el eclipse.

Edu Puget no da crédito. Ha cerrado sus negocios por la tarde para disfrutar del espectáculo con sus trabajadores. Sobre la azotea del Eddie’s Place le acompañan Aya, Mohamed y José. Faltan dos minutos para el eclipse total y no se ve nada.

La sensación de estafa es compartida plenamente y algunos se quitan las gafas. Tantas semanas de revuelo mediático para nada. ¡Un momento, que vuelve! Tras media hora incordiando, la inoportuna nube da un respiro.

Una lengua roja intensa va menguando hasta que el sol desaparece por completo. Es momento de quitarse las gafas por unos segundos, sin riesgo, y conmoverse con la imagen irrepetible de la corona solar. Ya no hay palabras, solo los vítores espontáneos que parecen tener eco en toda la bahía.