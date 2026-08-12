Yates y embarcaciones toman posiciones en la costa oeste de Ibiza para ver el eclipse

La costa oeste de Ibiza empieza ya a llenarse de embarcaciones que están tomando posiciones para ver el eclipse total de sol. Durante las últimas horas se puede ver en las webs de localización de barcos cómo la mayoría se concentran en puntos muy concretos de la costa. Además, se puede apreciar también cómo no pocos están ya en camino.

Detalle de los barcos en la costa oeste de Ibiza. / VesselFinder

En muchos casos se trata de chárters, embarcaciones de todo tamaño alquiladas este 12 de agosto con el propósito de contemplar el fenómeno astronómico sin apreturas ni complicaciones. Desde el mar, sin problemas de circulación ni aparcamiento. Entre amigos y con una copa en la mano y un buen picapica servido a bordo. También gente que saca su propia embarcación y aprovecha para celebrar fiestas con sus amigos y familiares.

Detalle de los barcos que hay en costa de Ibiza dos horas antes del eclipse. / VesselFinder

Este martes por la tarde ya se veían muchos barcos fondeados en las zonas desde las que, si la meteorología no lo impide, se verá mejor el eclipse total de sol: la costa de Sant Antoni, Sant Josep y determinados puntos de Sant Joan. En los mapas de los buscadores es fácil ver los lugares favoritos por quienes verán a la Luna tapar el Sol.

Así será el eclipse total solar en España: a qué hora es, mapa y mejores lugares para verlo / Sara Fernández

Las zonas que a media tarde, a falta de dos horas para el inicio del eclipse, concentran un mayor número de embarcaciones en Ibiza son ses Variades, Platges de Comte, Cala Tarida, Cala Carbó y toda la zona de costa que tiene vistas a es Vedrà. También aunque en menor cantidad, hay numerosas embarcaciones frente a Portinatx y Benirràs.

En el caso de Formentera la inmensa mayoría coinciden en ses Illetes, el pas des Trucadors y el Cavall d'en Borràs. Otro de los puntos más concurridos es la costa de Cala Saona, una de las más populares de la isla para ver la puesta de sol.