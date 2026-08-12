Eclipse
Circular por el norte de Ibiza con el eclipse: estas carreteras pueden cortarse en cualquier momento
Las restricciones de tráfico en Sant Joan para el eclipse solar se activarán por criterios de seguridad y aforo, sin horario fijo
"Los cortes de tráfico no tienen una hora prefijada". De esta manera tan contundente avisa el Ayuntamiento de Sant Joan sobre los posibles cortes de tráfico hoy, 12 de agosto, por la afluencia de gente hacia el litoral para contemplar el eclipse solar total.
Quienes tengan que circular por el norte de la isla deberán tener muy en cuenta estas restricciones de tráfico que llegarán sin previo aviso. "Se implantarán únicamente cuando las circunstancias de seguridad, el aforo de los estacionamientos o la intensidad del tráfico lo hagan necesario", matiza el Consistorio en una publicación en redes en la que detalla que estos cortes y limitaciones los activará el jefe del dispositivo "en coordinación con el resto de organismos de emergencia".
Estas son las posibles restricciones:
- Carretera de Benirràs: según la afluencia de vehículos y aforo
- Acceso a na Xamena: según la afluencia de vehículos
- Cala de Xarraca: según la afluencia de vehículos
- Portinatx y faro des Moscarter: según la capacidad del estacionamiento
- Carreteras secundarias: según el criterio del jefe del operativo
- Otros puntos: según la evolución del dispositivo
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