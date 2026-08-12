Circular por el norte de Ibiza con el eclipse: estas carreteras pueden cortarse en cualquier momento

"Los cortes de tráfico no tienen una hora prefijada". De esta manera tan contundente avisa el Ayuntamiento de Sant Joan sobre los posibles cortes de tráfico hoy, 12 de agosto, por la afluencia de gente hacia el litoral para contemplar el eclipse solar total.

Imagen de las carreteras cortadas en Sant Joan por el eclipse. / A. S. J.

Quienes tengan que circular por el norte de la isla deberán tener muy en cuenta estas restricciones de tráfico que llegarán sin previo aviso. "Se implantarán únicamente cuando las circunstancias de seguridad, el aforo de los estacionamientos o la intensidad del tráfico lo hagan necesario", matiza el Consistorio en una publicación en redes en la que detalla que estos cortes y limitaciones los activará el jefe del dispositivo "en coordinación con el resto de organismos de emergencia".

Estas son las posibles restricciones: