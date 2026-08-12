La Policía Local de Sant Josep lanza un aviso sobre el aparcamiento: "Un eclipse dura unos minutos, el civismo, todo el año"

Con la expectación por el eclipse solar total del 12 de agosto disparada en todo el municipio, la Policía Local de Sant Josep de sa Talaia ha querido lanzar un mensaje que va más allá del propio fenómeno astronómico: el de la seguridad vial y el estacionamiento responsable en un día en el que se prevé una concentración de vehículos fuera de lo habitual en las carreteras de acceso a las calas.

Bajo el lema 'Eclipse seguro, y todos los días, aparca bien y no bloquees vidas', la campaña difundida por el cuerpo policial insiste en que un coche aparcado en un lugar indebido puede impedir el paso a quien más lo necesita en una emergencia. El mensaje llega acompañado de varias recomendaciones dirigidas a conductores y visitantes que se desplacen hasta la costa oeste del municipio para presenciar el eclipse, que alcanzará su fase de totalidad hacia las 20.32 horas.

Cartel de la Policía local de Sant Josep / Policía local de Sant Josep

Entre los puntos que subraya la Policía Local figura, en primer lugar, la importancia de aparcar correctamente sin obstaculizar calles, accesos ni salidas de emergencia. El cuerpo recuerda también que los límites de velocidad, tanto los fijos como los que se establezcan de forma excepcional durante el dispositivo especial del eclipse, están para cumplirse, y "no hace falta que lo vigile un agente" para que se respeten, es una cuestión de "civismo, seguridad y convivencia vecinal".

"Si ves incumplimientos, denuncia"

La campaña pone además el foco en las consecuencias que puede tener el incumplimiento de estas normas: si las señales y los espacios reservados no se respetan, advierten, pueden producirse retrasos en la llegada de ambulancias o vehículos de emergencia, algo que en situaciones límite puede llegar a costar vidas. Por ello, la Policía Local anima a la ciudadanía a colaborar activamente denunciando, a través del 112, cualquier incumplimiento que se detecte en la vía pública, recordando que esa colaboración vecinal "mejora la convivencia" y contribuye a hacer del municipio un lugar más seguro.

Se espera que miles de personas, tanto residentes como turistas, se desplacen esta tarde hacia las calas de la costa oeste de Sant Josep para presenciar este fenómeno astronómico. Ante ese escenario, fuentes policiales insisten en que la prioridad es garantizar que, pase lo que pase, las vías de emergencia permanezcan siempre despejadas.