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Cerrada ya la carretera de Cala d'Hort por el eclipse de Ibiza

La Policía Local de Sant Josep confirma el cierre total de la vía desde el aparcamiento y en sentido a la playa para evitar incidentes.

Imagen de archivo del parking de Cala d'Hort.

Imagen de archivo del parking de Cala d'Hort. / Marcelo Sastre

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Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

La carretera de Cala d'Hort ha quedado ya totalmente cerrada por el eclipse, como estaba previsto. Así lo acaba de confirmar la Policía Local de Sant Josep en redes sociales, que recuerda que la vía está cortada desde el aparcamiento y en sentido a la playa. "Carretera cortada, cierre total", reza el mensaje.

Esta es la primera vía que se cierra al tráfico dentro de las medidas adoptadas para velar por la seguridad durante esta jornada, en la que se prevé que miles de personas se concentren en la zona oeste de la isla para ver el eclipse total de sol.

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A partir de las 15 horas se cerrarán también otras vías del municipio: como las que acceden a ses Roques males, Cala Llentia, Coral Mar, sa Talaia, Cap des Falcó, es Codolar y Cala Llentrisca.

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