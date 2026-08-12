Cerrados los accesos a Cap des Falcó y es Codolar por el eclipse de sol de Ibiza

Sant Josep ha confirmado el calendario definitivo de cortes de tráfico previstos para este miércoles 12 de agosto con motivo del eclipse solar total, un dispositivo que, a diferencia de los puntos previstos de cortes "según desarrollo", sí cuenta con horarios cerrados.

El Consistorio distingue entre dos niveles de restricción: el "cierre", que deja el acceso exclusivamente para vehículos de emergencia, y el "precierre", una fase previa en la que solo pueden circular el transporte público, los residentes y las personas con un motivo justificado, siempre que puedan acreditarlo con documentación.

Cartel informativo con los cortes de tráfico previstos para el eclipse. / Ayuntamiento de Sant Josep

El primer corte del día llegará a las 12 horas, cuando quedará restringida la carretera de Cala d'Hort a la altura del cruce con el acceso al aparcamiento de la playa. Será el pistoletazo de salida de una jornada en la que las restricciones se irán ampliando progresivamente a medida que avance la tarde.

Accesos cerrados entre las 15 y las 19 horas

A las 15 horas entrará en vigor un segundo bloque de cierres, en este caso con el paso permitido únicamente para los vecinos de la zona. Se verán afectados el camí de Ses Roques Males en dirección a Ses Roques, los caminos de acceso a Cala Llentia, la calle Coral Mar en Cala Tarida, el acceso a Sa Talaia desde la carretera PMV-803-1, los accesos a Cap des Falcó, el acceso a la playa de Es Codolar por la zona del aeropuerto y el cruce de la carretera de Cala d'Hort con Cala Llentrisca.

Dos horas más tarde, a las 17 horas, el dispositivo se endurece con nuevos cortes totales: quedarán cerrados el acceso a la playa de Cala Tarida por la calle del Massot y la rotonda de la calle Castelldefels, en sentido Cala d'Hort. En esa misma franja se activará también un "precierre" en la carretera de Cala Molí, en su acceso a la playa.

Ya a las 19 horas, con el eclipse a poco más de una hora de su fase de totalidad, se cerrará por completo la entrada a Caló de s'Oli y el tramo de la calle des Caló comprendido entre Madrid y Cuenca, mientras que el cruce des Caló con Oviedo pasará a régimen de "precierre".

El Ayuntamiento justifica este adelanto en la necesidad de ordenar con margen suficiente la llegada masiva de vehículos a una zona con capacidad limitada de aparcamiento, evitando así colapsos de última hora que puedan comprometer tanto la seguridad como el paso de los servicios de emergencia.

Toda la información sobre el dispositivo, incluido un mapa interactivo con la ubicación exacta de cada corte, está disponible en la web municipal. Desde el Consistorio recomiendan a quienes tengan intención de acercarse a estos puntos que lo hagan con la máxima antelación posible.