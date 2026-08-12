Atención conductores: cortes de carreteras en Sant Josep por el eclipse sin previo aviso y "según la afluencia"

Sant Josep se prepara para una de las jornadas más especiales del año. Este miércoles 12 de agosto, Ibiza será testigo de un eclipse solar total que comenzará en su fase parcial en torno a las 19.39 horas y alcanzará la totalidad alrededor de las 20.32 horas, coincidiendo prácticamente con la puesta de sol. La franja de oscuridad completa durará apenas un minuto, pero se espera que miles de personas se desplacen hasta la costa oeste del municipio para presenciarlo.

Ante esta previsión de afluencia masiva, el Consistorio, junto con la Policía Local y Protección Civil de Sant Josep, ha diseñado un dispositivo especial de movilidad que limitará el acceso a algunas playas desde las 12 horas. Otros accesos y caminos se cerrarán progresivamente desde las 15 a las 19 horas, donde solo se permitirá el acceso a los vecinos. No obstante, el plan de movilidad también contempla la posibilidad de cortar al tráfico en distintos tramos en función de cómo evolucione la ocupación real de las carreteras y sin franjas horarias prefijadas.

Cortes de tráfico en Sant Josep en función de la afluencia. / Ayuntamiento de Sant Josep

Cortes de tráfico previstos según la afluencia

Entre los puntos señalados por el Ayuntamiento como susceptibles de cierre "según desarrollo" se encuentran:

Carretera Platges de Comte , con punta de sa Jàssena (sentido Ses Roques)

, con punta de sa Jàssena (sentido Ses Roques) Carretera Platges de Comte - Cala Tarida , desde el cruce (Bar Stop)

- , desde el cruce (Bar Stop) Calle Sant Ferran (Cala Molí, sentido Cala d'Hort)

(Cala Molí, sentido Cala d'Hort) Calle Cala Vedella (sentido playa)

(sentido playa) Carretera Cala Vedella - Cala Carbó (sentido Cala Vedella)

(sentido Cala Vedella) Carretera Cala Carbó (sentido playa)

(sentido playa) Carretera Cala d'Hort , junto a Sardina Loca (sentido playa)

, junto a Sardina Loca (sentido playa) Carretera PMV 803-1 , desvío a Cala Vedella (sentido Cala Vadella)

, desvío a Cala Vedella (sentido Cala Vadella) Carretera PMV 803-1 , desvío a Cala Tarida (sentido Cala Tarida)

, desvío a Cala Tarida (sentido Cala Tarida) Carretera Platges de Comte con Cala Bassa

Queda además pendiente de validación operativa un último punto: el de la PMV-803-1 a la altura de Puig Blanc, en el cruce hacia Es Cubells, en sentido Cala d'Hort, que se activará solo si las autoridades lo consideran necesario sobre el terreno.

Desde el Ayuntamiento insisten en que se trata de un dispositivo flexible, pensado para adaptarse en tiempo real a la densidad de tráfico, y remiten a la web municipal, donde han habilitado un mapa interactivo con toda la información actualizada. La recomendación para quienes quieran desplazarse a las calas del oeste del municipio pasa por anticipar la salida, evitar la última hora de la tarde y prever que algunos accesos puedan quedar restringidos sin previo aviso una vez se agote la capacidad de las vías.