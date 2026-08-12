Cortado ya el acceso salvo a vecinos en varios puntos de Sant Josep

Desde las 15 horas, el acceso a sa Talaia, Cap des Falcó, es Codolar, Cala Llentrisca, Cala Llentia, Punta de sa Jassena (sentido ses Roques) y calle Coral Mar queda restringido a todos, salvo a residentes, por el eclipse, según informa el Consell de Ibiza en su cuenta de X.

El Consell ha lanzado el siguiente mensaje en redes sociales: "Restricciones activadas | Sant Josep. Desde las 15 horas, acceso restringido a residentes a sa Talaia, Cap des Falcó, Playa des Codolar, Cala Llentrisca, Cala Llentia, Punta de sa Jassena (sentido ses Roques) y calle Coral Mar".

Esta es la primera restricción que se lanza que incluye a los residentes de la zona en una de las múltiples medidas adoptadas para velar por la seguridad durante esta jornada, en la que se prevé que miles de personas se concentren en la zona oeste de la isla para ver el eclipse total de sol.

Se prevé que siga habiendo más restricciones al tráfico de vehículos en las próximas horas.