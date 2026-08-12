El gran susto del eclipse en Ibiza: Las nubes amenazan el espectáculo en Cala de Bou

Por primera vez desde hace 115 años, Ibiza tiene la gran oportunidad, junto a las demás Baleares y parte de la península, de asistir a un fenómeno astronómico único y que probablemente no se volverá a repetir en la vida de todos aquellos que hoy lo presencian: un eclipse solar total en el que los astros se alinean, literalmente, para mostrar una breve pero preciosa escena que resultará inolvidable para todos los que pueden verlo en alguno de los puntos del oeste de la isla con vistas al mar, como Cala de Bou en Sant Antoni, donde aunque las nubes han pegado un susto a los presentes, finalmente se ha podido observar sin problemas.

Después de varios meses de gran anticipación, llenos de actos y concienciación de todo tipo con el objetivo de verlo con seguridad, el día llega finalmente. El Sol no se ha mostrado benevolente en la espera anterior a su propio espectáculo y ha atizado con fuerza a lo largo del día, de modo que entre las 18 y las 19 horas, cuando ya se esperaba afluencia en las zonas donde mejor se iba a ver, todavía no había una gran cantidad de gente.

Sin embargo, aquellos que sí estaban han escogido los sitios que han considerado mejor posicionados y lo han preparado todo, incluidas gafas de eclipse más que de sobra "por si a alguien se le rompen", para presenciar algo que han descrito como único y que llega con mucha ilusión, pues no volverá a haber un eclipse solar total en Ibiza hasta dentro de muchísimos años. Aunque estas gafas no hacen tanta ilusión a todos: un niño afirma que le hubiera gustado verlo sin ellas, pero no le dejan.

Eclipse en Cala de Bou: gafas máscara para verlo con seguridad total / Sergio G. Cañizares

Mientras esperaban, han pasado el rato con actividades varias como juegos de cartas familiares o, simplemente, contemplar el horizonte, donde minutos más tarde la Luna y el Sol comienzan a fundirse en uno.

A partir de este momento, por precaución y porque a nadie le apetece quedarse ciego, la multitud, que a estas alturas ya se puede llamar así por la masa de gente que se reúne a lo largo de la línea de costa, saca las gafas especiales para poder ver el eclipse con seguridad. Con ellas, el sol se ve como un pequeño círculo de color naranja intenso sobre un fondo completamente negro (si las gafas son buenas, esto es todo lo que se debería ver).

En este punto, se escuchan gritos de gente que comenta que ya se empieza a ver, lo que impulsa a aún más personas a colocarse las gafas y ver la pequeña muesca que aparece en la parte inferior derecha del sol. Muesca que crece, lenta pero constante, hasta aportar, irónicamente, una apariencia de luna al mismo Sol, ya que a través de las gafas el círculo lunar aparece como una simple extensión del fondo azabache.

Algunas personas aprovechan para usar inventos varios como lentes de eclipse específicas para colocar en la cámara del teléfono y obtener imágenes nítidas sin dañarla, o gafas transformadas en máscaras completas mediante platos de papel que una niña ha fabricado para toda su familia para una experiencia cómoda y sin el peligro de que se caigan.

No solo la línea de costa está llena: esperan también cientos de embarcaciones en el mar, y grandes multitudes se pueden ver en las terrazas y azoteas de los hoteles de la zona, que han preparado actos especiales para la visualización del fenómeno.

Esta totalidad, en el caso del eclipse ibicenco, es una que pide una espera larga y casi agónica y que, de hecho, casi convierte todo el fenómeno en un gran chasco cuando unas nubes empiezan a aparecer frente al sol alrededor de quince minutos antes de la totalidad prevista. Lo que en un primer momento es una escena bonita, porque las nubes en las gafas aparecen como un aura anaranjada alrededor del sol eclipsado, pronto se convierte en una enorme preocupación cuando su volumen aumenta y tapan, en totalidad, al sol.

Las caras de la gente al ver que pasan los minutos y las nubes no dan tregua son de tristeza y decepción. A escasos momentos de la totalidad, los meses de anticipación van a acabar con una totalidad no visible y una oportunidad única en la vida, desperdiciada.

Pero no es así: tras hacerse de rogar, las nubes finalmente se marchan a lo que parecen ser segundos de la totalidad del eclipse. En el último momento. El anochecer se acelera en segundos y sume Cala de Bou en la oscuridad.

Los prudentes, que aún miran con las gafas por si acaso, se las retiran en estos breves momentos en los que es seguro mirar al eclipse directamente (y no se ve nada con las gafas). Y la escena frente a sus ojos es la del Sol, completamente cubierto por la negra luna, mientras forma un aro de luz a su alrededor y recuerda a Cala de Bou por qué está hoy mirando al cielo en este momento.

Un fenómeno astronómico tan raro de ver y que ya no se repetirá en generaciones, brilla frente a los ojos de las masas e impresiona a todos, desde a los astrónomos más empedernidos hasta a aquel que aún no se ha enterado de que Plutón ya no es un planeta. Un aro naranja en el cielo de una noche que parece antinatural a pesar de no serlo. La emoción se respira en el ambiente: algunos lo contemplan en silencio mientras que otros comparten su ilusión con su familia y amigos. La casi decepción que se ha vivido unos instantes antes potencia la sensación de suerte por poder ver esto aunque solo sea una sola vez en la vida.

Y aunque la totalidad es breve y pronto termina, lo que obliga a la gente a volver a colocar las gafas en sus rostros, la satisfacción y el recuerdo se mantendrán para siempre. Hay quien aplaude y quien grita de emoción por lo que acaba de presenciar, y pronto llegan las reacciones, sobre todo ante el susto de las nubes: "¿Cómo que aquí en Ibiza va a haber una nube delante de nuestro eclipse? Pero de repente, ras, apareció. Vamos a guardarlo en el recuerdo", cuenta una joven, que también espera que "mañana todo el mundo esté sano y bien". "Había escuchado en la radio que podía suceder lo de las nubes. Pero ha habido suerte", comenta un hombre con alivio.

Unos minutos más tarde, cuando el eclipse se esconde tras sa Conillera, la multitud estalla en más aplausos para dar por terminado el fenómeno, impresionante y único en el recuerdo de todos los presentes, mientras los barcos que fondeaban en el mar desfilan para volver al puerto.