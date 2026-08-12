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EN DIRECTO | Sigue en directo el eclipse de sol en Ibiza
No te pierdas los detalles del evento histórico que podrá disfrutarse desde las Pitiusas
El eclipse de Sol de este 12 de agosto será visible desde Ibiza y Formentera. Diario de Ibiza ha preparado una cobertura especial para que no te pierdas ningún detalle de uno de los grandes acontecimientos astronómicos del año en las Pitiusas.
Redacción Digital
Eclipse
El Consell de Ibiza reforzará las principales líneas de autobús y adaptará el servicio por el eclipse solar
Los refuerzos se centrarán en las líneas troncales que dan servicio a los municipios de Sant Josep y Sant Antoni. La frecuencia de la línea T1, entre Ibiza y Sant Antoni aumentará un 33%; la de la T2, que conecta Ibiza, Sant Josep y Sant Antoni, se incrementará un 20%, y la de la T5, en el tramo entre Santa Eulària y Sant Antoni, aumentará un 50%.
Guillermo Sáez
Los cortes de carreteras en la zona cero del eclipse en Ibiza empezarán a mediodía
Ibiza desplegará este miércoles un amplio dispositivo de tráfico con cierres de carreteras, restricciones de acceso y controles de circulación con motivo del eclipse solar total. Las medidas afectarán especialmente a las zonas costeras y a algunos de los principales puntos de observación de la isla, donde las administraciones esperan una elevada concentración de residentes y visitantes durante las horas previas al fenómeno astronómico.
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