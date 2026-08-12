EN DIRECTO | Sigue en directo el eclipse de sol en Ibiza

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No te pierdas los detalles del evento histórico que podrá disfrutarse desde las Pitiusas

Eclipse solar.

Eclipse solar. / PEXEL/ Gleive Marcio Rodrigues de Souza

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Redacción Digital

Ibiza

El eclipse de Sol de este 12 de agosto será visible desde Ibiza y Formentera. Diario de Ibiza ha preparado una cobertura especial para que no te pierdas ningún detalle de uno de los grandes acontecimientos astronómicos del año en las Pitiusas.

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Llama la atención: que los organizadores de la gran fiesta privada que se celebra este jueves en Sant Antoni sólo hayan pagado 199 euros al Ayuntamiento en concepto de tasa de actividad.

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