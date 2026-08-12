EN DIRECTO | Sigue en directo el eclipse de sol en Ibiza

Eclipse

El Consell de Ibiza reforzará las principales líneas de autobús y adaptará el servicio por el eclipse solar

Los refuerzos se centrarán en las líneas troncales que dan servicio a los municipios de Sant Josep y Sant Antoni. La frecuencia de la línea T1, entre Ibiza y Sant Antoni aumentará un 33%; la de la T2, que conecta Ibiza, Sant Josep y Sant Antoni, se incrementará un 20%, y la de la T5, en el tramo entre Santa Eulària y Sant Antoni, aumentará un 50%.

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