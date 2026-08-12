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Cerrada la carretera Platges de Comte

La Policía Local de Sant Josep informa que el cierre empezó a las 16.30 horas

Los monolitos de Cala Llentia.

Los monolitos de Cala Llentia. / Xescu Prats

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Redacción Digital

Sant Josep

Desde las 16.30 horas, el acceso por carretera a Platges de Comte  ha quedado restringido, a partir del cruce de Cala Llentia, a todos, salvo a residentes, por el eclipse, según informa la Policía Local de Sant Josep.

La Policía Local de Sant Josep ha lanzado el siguiente mensaje en redes sociales: "12 de agosto - 16.30 horas. Carretera cortada, excepto vecinos. Ctra Cala Comte cruce a Cala Llentia".

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Esta es una de las múltiples medidas adoptadas para velar por la seguridad durante esta jornada, en la que se prevé que miles de personas se concentren en la zona oeste de la isla para ver el eclipse total de sol

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