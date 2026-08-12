Eclipse
Cerrada la carretera Platges de Comte
La Policía Local de Sant Josep informa que el cierre empezó a las 16.30 horas
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Sant Josep
Desde las 16.30 horas, el acceso por carretera a Platges de Comte ha quedado restringido, a partir del cruce de Cala Llentia, a todos, salvo a residentes, por el eclipse, según informa la Policía Local de Sant Josep.
La Policía Local de Sant Josep ha lanzado el siguiente mensaje en redes sociales: "12 de agosto - 16.30 horas. Carretera cortada, excepto vecinos. Ctra Cala Comte cruce a Cala Llentia".
Esta es una de las múltiples medidas adoptadas para velar por la seguridad durante esta jornada, en la que se prevé que miles de personas se concentren en la zona oeste de la isla para ver el eclipse total de sol
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