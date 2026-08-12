Numerosas carreteras cortadas en Sant Josep por el eclipse

Los cortes de carreteras en el municipio de Sant Josep son generalizados, por lo que se recomienda a los conductores que consulten antes el estado de las vías en las redes del Consell Insular de Ibiza, el Ayuntamiento y la Policía Local. Según informa el Consell de Ibiza a través de su cuenta en la red social X, a las 17.40 horas se ha cerrado el acceso a es Codolar (junto al DC10), a las 17.50 horas a Cap des Falcó y Caló de s'Oli y hay otro corte en la calle del Masot a la altura de calle Sant Ferran desde las 18 horas. Solo pueden pasar los vecinos.

Además, la Policía Local de Sant Josep a través de Instagram informa que el acceso está cortado, con excepción de vecinos, en la plaza de la Mar a la calle Punta Embarcadó y el acceso a calle Coral Mar, 4 desde las 15.30 horas; la carretera EI900, ambos accesos a Cap des Falcó desde las 17.50; la calle Coral Mar a Cala Llentia desde las 16.30; y la carretera EI900, acceso a es Codolar junto a DC10 a las 16.40 horas.

Otros cortes incluyen los cierres totales del camino ses Roques Males (sentido ses Roques) a las 18.20 horas; el de carretera de Platges de Comte, acceso 7 Pines, a las 18.10; el acceso a la playa de Cala Molí a las 18.10 horas, la carretera EI900 a Cap des Falcó (los dos accesos).

Puesto de Mando Avanzado

Asimismo, el Ayuntamiento de Sant Josep informa por sus redes sociales de que la sala de Plenos del Ayuntamiento de Sant Josep acoge hoy el Puesto de Mando Avanzado (PMA) con motivo del eclipse solar. Desde este punto se coordina el dispositivo especial y se realiza el seguimiento del evento para garantizar que se desarrolle con seguridad.

Las instituciones recomiendan no trasladarse hasta las zonas mencionadas y siempre seguir las instrucciones del personal responsable de la organización del tráfico en la isla.