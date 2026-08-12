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Cortado el acceso a calle Punta de s'Embarcador en Cala Tarida por el eclipse

El Consell de Ibiza ha informado que el tráfico se encuentra cortado desde las 15.30 horas

Imagen de la playa de Cala Tarida.

Imagen de la playa de Cala Tarida. / CAIB

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Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

El Consell de Ibiza ha informado de un corte de tráfico en Cala Tarida con motivo del eclipse solar que se producirá esta tarde. Según ha comunicado la institución en su cuenta oficial de X, desde las 15.30 horas queda cortado el tráfico, excepto para los vecinos, desde plaça de la Mar hasta la calle Punta de s'Embarcador.

El Consell recomienda evitar desplazarse hasta esta zona y seguir en todo momento las indicaciones del personal responsable del dispositivo.

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La medida se suma a otras restricciones de acceso que han comenzado a las 15 horas: sa Talaia, Cap des Falcó, es Codolar, Cala Llentrisca, Cala Llentia, Punta de sa Jassena (en sentido ses Roques) y la calle Coral Mar, según ha informado también el Consell d’Eivissa.

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