Eclipse
Cortado el acceso a calle Punta de s'Embarcador en Cala Tarida por el eclipse
El Consell de Ibiza ha informado que el tráfico se encuentra cortado desde las 15.30 horas
El Consell de Ibiza ha informado de un corte de tráfico en Cala Tarida con motivo del eclipse solar que se producirá esta tarde. Según ha comunicado la institución en su cuenta oficial de X, desde las 15.30 horas queda cortado el tráfico, excepto para los vecinos, desde plaça de la Mar hasta la calle Punta de s'Embarcador.
El Consell recomienda evitar desplazarse hasta esta zona y seguir en todo momento las indicaciones del personal responsable del dispositivo.
La medida se suma a otras restricciones de acceso que han comenzado a las 15 horas: sa Talaia, Cap des Falcó, es Codolar, Cala Llentrisca, Cala Llentia, Punta de sa Jassena (en sentido ses Roques) y la calle Coral Mar, según ha informado también el Consell d’Eivissa.
- Crianza, concursos, serpientes y precios elevados: algunos de los retos a los que se enfrentan los criadores de pájaros en Ibiza
- Los cortes de tráfico en Ibiza por el eclipse comenzarán a las 12 del mediodía: guía de todas las restricciones de tráfico
- Absuelven al exdueño de la discoteca de Ibiza Privilege, acusado de intentar engañar a Matutes
- Es una vergüenza para los que tenemos barco. Esto debe estar gobernado por palurdos y paletos': la surrealista y vergonzante queja de una turista en Ibiza
- Una gran fiesta privada organizada por una famosa agencia internacional convoca a más de 300 invitados en sa Pedrera de Sant Antoni
- Compran todas las langostas de un restaurante de Ibiza para liberarlas en el mar: '2.600 euros la joda
- Llama la atención: El largo litigio que mantienen los empresarios José María Echániz y Abel Matutes por la discoteca Privilege (donde ahora se levanta UNVRS), de la que eran copropietarios
- Los bomberos rescatan dos clientes atrapados en un 'rent a car' en Ibiza