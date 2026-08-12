Consulta el estado de las carreteras de Ibiza y Formentera en tiempo real: cortes y restricciones por el eclipse de sol

Circular por Ibiza durante el día del eclipse. Es uno de los temas que más preocupan a residentes y turistas este 12 de agosto de 2026. "¿Podré llegar a mi casa?", "¿cómo me lo hago para ir a trabajar?", "¿estarán las carreteras abiertas para ir a hacer recados?"... Son algunas de las preguntas que, desde hace días, se hace la mayoría.

Ante esta situación, la dirección general de Emergencias del Govern balear ha compartido este mediodía un enlace de un mapa de la DGT en la que se puede consultar en todo momento y a tiempo real el estado de las carreteras de las Pitiusas. El mapa es de todo el territorio nacional, hay que ajustar la visualización, aumentándolo y seleccionando la zona que se quiera consultar y ahí aparecen, si las hay, todas las afectaciones: vías cerradas, cortes de tráfico por obras, vehículos parados que ralentizan la circulación.

Puedes consultar ese mapa clicando aquí.