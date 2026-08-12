Cerrado el acceso al puerto de Sant Antoni en Ibiza por el eclipse

Desde las 14.30 horas, el acceso al puerto de Sant Antoni ha quedado ha quedado cerrado por el eclipse. Así lo confirma el Consell de Ibiza en redes sociales: "ACCESO CERRADO | Port de Sant Antoni. Desde las 14.30 horas queda cerrado el acceso al puerto a partir de la Cofradía de Pescadores. La restricción se mantendrá hasta la finalización del dispositivo especial. Seguid las indicaciones del personal responsable. #Eclipsi2026", reza el mensaje.

Este es uno de los múltiples espacios que han quedado restringidos o cerrados dentro de las medidas adoptadas para velar por la seguridad durante esta jornada, en la que se prevé que miles de personas se concentren en la zona oeste de la isla para ver el eclipse total de sol.

Las autoridades ruegan que se haga caso de las indicaciones de los agentes estacionados en la zona.