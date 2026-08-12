Eclipse
Cerrado el acceso al puerto de Sant Antoni en Ibiza por el eclipse
El Consell insular informa por redes sociales de la restricción, que empieza a partir de la Cofradía de Pescadores
Desde las 14.30 horas, el acceso al puerto de Sant Antoni ha quedado ha quedado cerrado por el eclipse. Así lo confirma el Consell de Ibiza en redes sociales: "ACCESO CERRADO | Port de Sant Antoni. Desde las 14.30 horas queda cerrado el acceso al puerto a partir de la Cofradía de Pescadores. La restricción se mantendrá hasta la finalización del dispositivo especial. Seguid las indicaciones del personal responsable. #Eclipsi2026", reza el mensaje.
Este es uno de los múltiples espacios que han quedado restringidos o cerrados dentro de las medidas adoptadas para velar por la seguridad durante esta jornada, en la que se prevé que miles de personas se concentren en la zona oeste de la isla para ver el eclipse total de sol.
Las autoridades ruegan que se haga caso de las indicaciones de los agentes estacionados en la zona.
- Crianza, concursos, serpientes y precios elevados: algunos de los retos a los que se enfrentan los criadores de pájaros en Ibiza
- Los cortes de tráfico en Ibiza por el eclipse comenzarán a las 12 del mediodía: guía de todas las restricciones de tráfico
- Absuelven al exdueño de la discoteca de Ibiza Privilege, acusado de intentar engañar a Matutes
- Es una vergüenza para los que tenemos barco. Esto debe estar gobernado por palurdos y paletos': la surrealista y vergonzante queja de una turista en Ibiza
- Una gran fiesta privada organizada por una famosa agencia internacional convoca a más de 300 invitados en sa Pedrera de Sant Antoni
- Compran todas las langostas de un restaurante de Ibiza para liberarlas en el mar: '2.600 euros la joda
- Llama la atención: El largo litigio que mantienen los empresarios José María Echániz y Abel Matutes por la discoteca Privilege (donde ahora se levanta UNVRS), de la que eran copropietarios
- Los bomberos rescatan dos clientes atrapados en un 'rent a car' en Ibiza