Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse solarMacrofiesta en IbizaAscensor del ParadorFiestas Sant Llorenç
instagramlinkedin

Eclipse

Cerrado el acceso de vehículos a Benirràs

El Consell de Ibiza recomienda no trasladarse a esta zona de Sant Joan

Cerrado el acceso de vehículos a Benirràs.

Cerrado el acceso de vehículos a Benirràs. / Guillermo Sáez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

A medida que se acerca la hora del eclipse total de sol, se incrementa el movimiento de personas que quieren encontrar el sitio ideal para presenciarlo y aumenta el número de carreteras cerradas en Ibiza.

Según informa el Consell de Ibiza a través de su cuenta en la red social X, en los últimos minutos ha sido el turno de Benirrás, en Sant Joan, uno de los lugares favoritos de residentes y turistas para disfrutar de las puestas de sol.

En la misma publicación se informa además del cierre de la carretera PM-803-1 de Cala Vedella, en el acceso a sa Talaia, en Sant Josep.

Noticias relacionadas y más

La institución recomienda no trasladarse hasta las zonas mencionadas y siempre seguir las instrucciones del personal responsable de la organización del tráfico en la isla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Crianza, concursos, serpientes y precios elevados: algunos de los retos a los que se enfrentan los criadores de pájaros en Ibiza
  2. Los cortes de tráfico en Ibiza por el eclipse comenzarán a las 12 del mediodía: guía de todas las restricciones de tráfico
  3. Absuelven al exdueño de la discoteca de Ibiza Privilege, acusado de intentar engañar a Matutes
  4. Es una vergüenza para los que tenemos barco. Esto debe estar gobernado por palurdos y paletos': la surrealista y vergonzante queja de una turista en Ibiza
  5. Una gran fiesta privada organizada por una famosa agencia internacional convoca a más de 300 invitados en sa Pedrera de Sant Antoni
  6. Compran todas las langostas de un restaurante de Ibiza para liberarlas en el mar: '2.600 euros la joda
  7. Llama la atención: El largo litigio que mantienen los empresarios José María Echániz y Abel Matutes por la discoteca Privilege (donde ahora se levanta UNVRS), de la que eran copropietarios
  8. Los bomberos rescatan dos clientes atrapados en un 'rent a car' en Ibiza

Cerrado el acceso de vehículos a Benirràs

Cerrado el acceso de vehículos a Benirràs

Cerrado el acceso al puerto de Sant Antoni en Ibiza por el eclipse

Cerrado el acceso al puerto de Sant Antoni en Ibiza por el eclipse

Cortado ya el acceso salvo a vecinos en varios puntos de Sant Josep

Cortado ya el acceso salvo a vecinos en varios puntos de Sant Josep

Cerrada la carretera de acceso a la montaña más alta de Ibiza por el eclipse

Cerrada la carretera de acceso a la montaña más alta de Ibiza por el eclipse

Cerrada la carretera Platges de Comte

Cerrada la carretera Platges de Comte

Cortado el acceso a calle Punta de s'Embarcador en Cala Tarida por el eclipse

Cortado el acceso a calle Punta de s'Embarcador en Cala Tarida por el eclipse

José Manuel Cano, usuario de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera: "En Ibiza hay falta de playas adaptadas"

José Manuel Cano, usuario de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera: "En Ibiza hay falta de playas adaptadas"

Santa Eulària lanza la séptima edición de 'Joves al Carrer' con actividades gratuitas para jóvenes

Santa Eulària lanza la séptima edición de 'Joves al Carrer' con actividades gratuitas para jóvenes
Tracking Pixel Contents