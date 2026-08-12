Cerrado el acceso de vehículos a Benirràs.

A medida que se acerca la hora del eclipse total de sol, se incrementa el movimiento de personas que quieren encontrar el sitio ideal para presenciarlo y aumenta el número de carreteras cerradas en Ibiza.

Según informa el Consell de Ibiza a través de su cuenta en la red social X, en los últimos minutos ha sido el turno de Benirrás, en Sant Joan, uno de los lugares favoritos de residentes y turistas para disfrutar de las puestas de sol.

En la misma publicación se informa además del cierre de la carretera PM-803-1 de Cala Vedella, en el acceso a sa Talaia, en Sant Josep.

La institución recomienda no trasladarse hasta las zonas mencionadas y siempre seguir las instrucciones del personal responsable de la organización del tráfico en la isla.