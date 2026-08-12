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Cerrada la carretera de acceso a la montaña más alta de Ibiza por el eclipse

La Policía Local de Sant Josep cierra la carretera PMV 803-1, excepto para los vecinos

Jornada de limpieza en sa Talaia.

Jornada de limpieza en sa Talaia. / ASJ

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Redacción Digital

Sant Josep

Desde las 13.10 horas, la carretera de sa Talaia de Sant Josep ha quedado ya totalmente cerrada por el eclipse, como estaba previsto. Así lo confirma la Policía Local de Sant Josep en redes sociales: "Carretera cortada, excepto vecinos. Ctra. PMV 803-1, acceso a sa Talaia", reza el mensaje.

Esta es una de las primeras vías que se cierra al tráfico dentro de las medidas adoptadas para velar por la seguridad durante esta jornada, en la que se prevé que miles de personas se concentren en la zona oeste de la isla para ver el eclipse total de sol. La carretera de Cala d'Hort se ha cerrado a mediodía.

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A partir de las 15 horas también cerrarán otras vías del municipio, como las que acceden a ses Roques males, Cala Llentia, Coral Mar y Cala Llentrisca.

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