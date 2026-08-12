Eclipse
Cerrada la carretera de acceso a la montaña más alta de Ibiza por el eclipse
La Policía Local de Sant Josep cierra la carretera PMV 803-1, excepto para los vecinos
Desde las 13.10 horas, la carretera de sa Talaia de Sant Josep ha quedado ya totalmente cerrada por el eclipse, como estaba previsto. Así lo confirma la Policía Local de Sant Josep en redes sociales: "Carretera cortada, excepto vecinos. Ctra. PMV 803-1, acceso a sa Talaia", reza el mensaje.
Esta es una de las primeras vías que se cierra al tráfico dentro de las medidas adoptadas para velar por la seguridad durante esta jornada, en la que se prevé que miles de personas se concentren en la zona oeste de la isla para ver el eclipse total de sol. La carretera de Cala d'Hort se ha cerrado a mediodía.
A partir de las 15 horas también cerrarán otras vías del municipio, como las que acceden a ses Roques males, Cala Llentia, Coral Mar y Cala Llentrisca.
- Crianza, concursos, serpientes y precios elevados: algunos de los retos a los que se enfrentan los criadores de pájaros en Ibiza
- Los cortes de tráfico en Ibiza por el eclipse comenzarán a las 12 del mediodía: guía de todas las restricciones de tráfico
- Absuelven al exdueño de la discoteca de Ibiza Privilege, acusado de intentar engañar a Matutes
- Es una vergüenza para los que tenemos barco. Esto debe estar gobernado por palurdos y paletos': la surrealista y vergonzante queja de una turista en Ibiza
- Una gran fiesta privada organizada por una famosa agencia internacional convoca a más de 300 invitados en sa Pedrera de Sant Antoni
- Compran todas las langostas de un restaurante de Ibiza para liberarlas en el mar: '2.600 euros la joda
- Llama la atención: El largo litigio que mantienen los empresarios José María Echániz y Abel Matutes por la discoteca Privilege (donde ahora se levanta UNVRS), de la que eran copropietarios
- Los bomberos rescatan dos clientes atrapados en un 'rent a car' en Ibiza