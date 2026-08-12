Antonio, conductor de autobús de Ibiza, no encuentra el amor en 'First dates': "En Ibiza se hace de todo"

Antonio, conductor de autobús en Ibiza, es el último residente en la isla que ha acudido a 'First dates' para encontrar el amor. Sin embargo, la cita salió un poco rana, eso por no decir que fue un auténtico desastre. No sólo no encontró el amor sino que, además, la falta de química, los problemas de comunicación y algunos comentarios de su cita hicieron que la audiencia se quedara con una sensación agridulce.

A Antonio en el programa conducido por Carlos Sobera le asignaron como cita a Irene, una mujer ya jubilada que se sorprendió de que el de Ibiza siquiera trabajando a pesar de tener ya edad de estar también retirado. Incluso le comentó que ella pensaba que los chóferes de transporte público se jubilaban antes, incluso, de los 65 años. Un comentario al que Antonio contestó con un "En Ibiza se hace de todo".

"Habla demasiado"

Ambos coincidieron en que están divorciados y, tras eso, ella explicó que era cocinera y que se calificaba como "la arguiñana en mujer" para comenzar un largo discurso sobre sus excelencias como cocinera y detalles de su etapa laboral, algo que cansó a Antonio, que intentó meter baza en la conversación en más de una ocasión, sin lograrlo. "Habla demasiado", comentó antes de afirmar: "Me callo". A pesar de esto, la propia Irene comentó a las cámaras, fuera de la cita, que le había "faltado" que el ibicenco la "rebatiera".

"¿Qué vas buscando?", preguntó Antonio en un momento de la cita. Pregunta a la que Irene contestó con un "que le gusten los animales", para pasar a explicar que tiene cuatro perros, chihuahuas que le tienen "el corazón robado". "Me vuelven loco los animales", consiguió esbozar Antonio, que manifestó su predilección por los gatos, algo que no gustó a su cita quien, a pesar de amar a los animales no quiere gatos en su vida. Antonio escuchaba mientras Irene continuaba con su monólogo sobre sus perros. "Blablablablabla...", ironizó el chófer. "No sé qué ha entendido ella de la visita aquí", comentó el ibicenco, que quería pasar a hablar de lo que, a su parecer, se va a hablar a una cita. Algo que no sentó muy bien a Irene cuando se lo comentó. "Yo no soy como tú, yo me tomo las cosas con calma", le espetó.

Él la quería más andarina y ella lo buscaba más elegante

El comentario no amilanó al ibicenco, dispuesto a pasar la cita lo más educadamente posible. "¿Yo qué te parezco?", le preguntó Antonio a Irene. "Yo al físico no le doy importancia, busco valores y tener cosas en común", contestó. Al ibicenco, en la mesa, porque tras las cámaras el comentario fue otro: "Me gustan los señores altos, con buen gusto, con porte y elegantes. Y no he encontrado eso en Antonio". Él también dejó claro que no le gustaba nada su cita: "No me gusta porque no anda, se me queda atrás", comentó tras abandonar el restaurante, del que él salió a toda velocidad e Irene, parándose a saludar a las otras mesas.

Ya en la decisión final ambos dejaron claro que no se habían gustado nada de nada. La primera en contestar a si tendría una segunda cita fue Irene, que respondió que como amigo sí, pero no como compañero de vida por dos motivos: él vive en Ibiza y ella en Barcelona y, además, él aún trabaja y ella está jubilada. Antonio fue mucho menos diplomático. Afirmó que no quería una segunda cita con ella porque, según indicó, no era una mujer que él hubiera deseado porque no es "andarina" ni "movible". Un eufemístico comentario que Irene no recibió muy bien. "Sobran las palabras", comentó antes de marcharse cada uno por su lado, en sentido literal y metafórico, sin apenas despedirse.