Los aficionados a la astronomía, listos para capturar el eclipse del siglo en Ibiza

La cuenta atrás para el eclipse total de este miércoles ya se hace notar en las redes sociales de los aficionados a la astronomía de la isla. La Agrupació Astronòmica d'Eivissa ha publicado en sus perfiles varias imágenes del material que algunos de sus socios han instalado en Portinatx, junto al faro des Moscarter, uno de los puntos elegidos por los astrónomos para seguir el fenómeno a título particular. Sillas de playa, sombreros para el sol, mesas, sombrillas y hasta ventiladores para que los enormes telescopios no se calentaran demasiado son algunos de los elementos que los aficionados a la astronomía y los expertos en esta materia han desplegado junto al faro a primera hora de la tarde de este 12 de agosto.

Un integrante de la Agrupació Astronòmica d'Eivissa hace comprobaciones. / Toni Escobar

Se trata, eso sí, de un montaje de carácter individual y no de un punto oficial abierto al público. La propia entidad ha explicado en los últimos días que no habilitaría zonas de observación conjunta para evitar aglomeraciones. Según indicó su portavoz, Pedro Pérez, anunciar la ubicación de los telescopios de la Agrupació podría generar un "efecto llamada" y concentrar a mucha gente en un único lugar sin que eso suponga, necesariamente, una mejor visión del eclipse.

Telescopio instalado a los pies del faro de Punta Moscarter / Instagram Agrupación Astronómica de Ibiza

Telescopios instalados en Portinatx

Pérez ha insistido en que el telescopio no es imprescindible para disfrutar del fenómeno. "Para disfrutarlo no hace falta telescopio", resume el portavoz, que destaca que buena parte del espectáculo se vivirá fuera del propio instrumento: en los cambios de luz, de color y de temperatura que acompañarán a la totalidad, especialmente al coincidir el eclipse con la puesta de sol. El descenso de las temperaturas y la posible activación de algunos insectos, como si anocheciera de golpe, son otros de los efectos que señala el portavoz de la Agrupació.

Quienes sí cuenten con telescopios preparados para observación solar —equipos que requieren filtros específicos y que pueden alcanzar varios miles de euros— podrán además intentar captar detalles como la corona solar durante los instantes de totalidad, uno de los momentos más buscados por los aficionados a la fotografía astronómica.

Uno de los expertos acaba de montar sus cámaras y telescopio. / Toni Escobar

Desde la Agrupació recuerdan, en cualquier caso, que mirar directamente al Sol sin gafas homologadas para eclipses puede provocar lesiones oculares irreversibles, incluso durante las fases parciales del fenómeno.

Así, el faro des Moscarter en Portinatx se convierte, junto a otros enclaves de la costa oeste de la isla, en una de las localizaciones favoritas para los amantes de la astronomía. A esta hora, la mayoría de playas y miradores de Sant Josep, Sant Joan y Sant Antoni desde los que se podrá disfrutar de la puesta de sol permanecen cerrados o con restricciones de acceso para vehículos.